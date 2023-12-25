光腳男闖國道亂舞片！瘋狂竄逃雙向車道　警穿梭車流搏命逮人

記者白珈陽、黃資真／南投報導

日前一名詭異男子拿著紙板，在國道3號北向238.5公里名間路段不斷揮舞，不顧龐大車流，多次衝向轎車，警方獲報到場時，男子還四處竄逃，跑到對向車道，員警花費一番力氣才抓到男子，交由母親帶回就醫。母親表示，兒子近期精神狀態不穩定，因而失控跑到國道。

▲一名精神異常男子闖入國道，持紙箱詭異亂舞。（圖／記者白珈陽翻攝，下同）



畫面中可以看見，身穿藍色上衣、牛仔褲的男子手持紙箱，光腳出現在國道上不停徘徊，幾度衝向疾駛的轎車，突然又放下紙箱開始擺手跳舞，行為十分詭異。

當警方開著紅斑馬出現時，男子立刻將紙箱一丟，橫跨車道後跑往對向，員警急忙站在中間的防眩板上揮手讓車輛停下，怎知男子又繼續朝路邊跑去，險些挨撞，再翻出護欄跑進草叢內，一旁正在施工的人員見狀趕緊上前幫忙，終將該名男子逮捕壓制。

▲員警到場時，男子立即扔下紙箱，跑往對向車道。



警方說明，本案發生在24日下午2時38分，獲報有情緒異常的男子在國道手舞足蹈，造成交通危害，立即通知線上巡邏警力前往攔截，於下午2時42分由巡邏車暫時管制主線車流後，成功攔阻該名精神異常行人並帶返名間分隊瞭解案情。

經查，該名行人為住在名間鄉的29歲黃姓男子，住所離事發地點約500公尺，研判應自行從邊坡爬上國道，經聯繫母親到場後，黃母表示兒子近期精神不穩，才有脫序行為發生，目前已由母親領回就醫。