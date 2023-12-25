持槍押人討債搶信用卡　逃新加坡1年半！註銷護照逼返台

記者張君豪／台北報導

新北警方2022年4月8日接獲報案，指稱犯嫌劉權儀（30歲）接受某公司債權外出討債，他誘騙傅姓債務人外出並在桃園市某昌商門口將他攔下進入，並且聲稱「自己最近紅黑紅黑（狀況情緒也不穩定）你就好好配合，我最近還有槍擊案上新聞」，要被害人交出身上10萬額度的信用卡，並威逼他返家拿5萬現金還債，否則揚言開車追撞他。

▲涉及槍砲案的劉權儀前逃星國遭刑事局國際刑警跨海押回。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

原來劉男所稱上社會新聞並非吹牛，早在2022年1月22日凌晨，他和另名朱姓友人到新北市烏來山區試槍，警方到場並未發現歹徒，但地上拾獲4枚擊發過的彈殼，新店警方擴大調閱監視器，22日上午在汐止區樟樹二路逮捕凌晨深山試槍的劉嫌並起獲作案槍枝、開山刀等違禁品；案件經移送地檢署後，劉男於2022年6月就搭機潛逃新加坡。

劉男棄保潛逃花樣相當多，不僅透過家人放話說他是去英國打工，並非棄案潛逃，後來檢警調查他出境紀錄發現他並非飛往英國，而是搭機潛逃新加玻，劉男直到去年12月才遭士林地方法院發布未到案通緝；刑事局展開緝捕潛逃出國要犯專案，終於在今年9月說服法院註銷他的台灣護照，刑事局同步通知該局國際刑警科駐新加坡聯絡官，並週知該國警方，新加坡警方以劉男旅遊簽證遭註銷、違法入境為由將他遞解回台。

台灣警方則循空橋模式慣例，在新加坡樟宜機場出境通道逮捕劉男，檢警對於他逃往星國近1年半感到不可思議，肇因星國物價指數相當高且司法制度嚴明，「除非有金主援助」，否則外國人在星國很難生存，對此疑點警方仍需深入追查。劉嫌25日遭刑事局駐新加坡聯絡官押解返台歸案，警詢後逕行送往士林地院歸案。

刑事局呼籲：警方打擊犯罪無國界之決心，本案透過駐星警察聯絡官協助推動台星共同打擊犯罪合作將劉嫌緝捕歸案，並持續針對外逃通緝犯加強查緝，外逃之重大通緝犯不要心存僥倖，刑事警察局將持續提供情資給當地國，並加強國際合作，讓外逃通緝犯返台受審，以維法律公平正義。

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