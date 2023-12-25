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一日三餐成過去式？過半韓國人只吃2頓飯　5.1%民眾一天一餐

一日三餐成過去式？過半韓國人每天只吃2頓飯　5.1%民眾「一天一頓」

▲ 許多南韓民眾一天吃不到三餐。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

韓國一間調查平台日前針對境內7千名成年人進行問卷調查，發現目前有許多民眾不再採取一日三餐的進食方式，有過半民眾一天僅吃兩頓飯，有5.1%的民眾一天只吃一頓。但報導未針對南韓民眾飲食習慣改變的原因進行推論或研究。

根據《亞洲日報》報導指出，他們引述大數據諮詢公司樂天MEMBERS在調查平台「Lime」一項針對成年人的調查結果，該份調查中指出，在接受調查的7千名成年人中，一天平均用餐次數為2.4次。

在調查結果中顯示，有40.4%的民眾維持一日三餐的習慣，而有53.7%的民眾一天只有吃兩餐，有5.1%的民眾一日只有吃一餐。

而在一日兩餐的族群中，其中女性為全體調查女性的57.8%、男性為全體調查男性的49.6%。年齡分布部分，20多歲的年輕人占比最高，約為整體同年齡族群的61.4%，其次為30多歲的族群58.8%、40歲族群56.5%、50多歲族群53.2%、60多歲族群41.6%。在一日一餐的族群中，20歲族群占整體同年齡族群的7.5%，60歲族群為整體同年齡族群的3.4%。

至於三餐中的用餐比例部分，其中男性習慣食用早餐的比例為48.1%、食用午餐的比例為62.6%、食用晚餐的比例為73.5%。而在女性的部分，食用早午餐的比例為42.3%、午餐的比例為23.9%。

雖然從上述內容可以明確看到，南韓人已經明顯降低一日三餐的飲食習慣，但報導與調查中均未針對此事進行研究與說明。

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