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社會 社會焦點 保障人權

外遇人妻「訴請離婚」逆轉判准！　最高法院推翻17年見解

▲▼情侶,同居,吵架,夫妻,冷戰。（圖／取自免費圖庫freepik）

▲最新離婚判決出爐，外遇人妻訴請離婚獲准。（示意圖／取自免費圖庫freepik）

記者葉國吏／綜合報導　

台北一位外遇兩次的人妻訴請離婚，法院一、二審認定婚姻破綻有責程度比先生還重判決敗訴。案件上訴至最高法院，承審庭經徵詢後統一法律見解，認為婚姻破綻夫妻都有責任，推翻已依循17年的民事庭決議，判準兩人離婚確定。

人妻訴請離婚主張，先生對她鮮少聞問已經超過10年，兩人已經分居4年，先生還要求她幫忙償還百萬債務。另外，先生懷疑她外遇，盜用帳號密碼、委託徵信社跟蹤，還對她情緒勒索、精神虐待，雙方婚姻已經有重大破綻，訴請離婚。

不過先生主張，公司是兩人一起經營，就應共同償還債務，同時指控妻子兩度外遇，因丈母娘希望原諒妻子才分居冷靜，強調仍深愛妻子，希望能共同努力維繫婚姻。

法院一、二審皆認為，妻子在婚姻存續期間確實有外遇，違背忠誠義務，有責程度比丈夫還重，妻子沒有訴離理由，判妻子敗訴。

案件上訴至最高法院，合議庭認為婚姻有破綻夫妻雙方皆有責任時，無須視責任孰輕孰重，同時提出徵詢，其他民事庭醫治認為，夫妻皆需為婚姻破綻負責時，不須衡量雙方有責程度，均可以提離婚，確定推翻2006年民事庭決議，因此廢棄原判決，自為改判准雙方離婚，妻子勝訴確定。

 
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