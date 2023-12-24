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人妻性侵老公「自閉症親弟」！亂倫生小叔的種　還反咬被性虐

▲▼人妻性侵老公「自閉症親弟」！亂倫生小叔的種　還反咬被性虐。（圖／Monroe County Sheriff`s Office）

▲布魯克斯涉嫌在10年內多次性侵小叔。（圖／Monroe County Sheriff`s Office）

記者王佩翊／編譯

美國佛羅里達州一名女子被指控在10年內多次性侵丈夫患有自閉症的親弟弟，甚至還在1月懷孕生下對方的孩子。女子不但多次毆打虐待小叔，還向警方謊稱自己遭到丈夫與小叔性侵，警察介入調查後才發現女子的惡行，因此反依性侵罪嫌將她逮捕。

根據《紐約郵報》報導，36歲女子布魯克斯的丈夫的弟弟患有自閉症，無法自理生活，因此兩人婚後10年，照護弟弟的重擔就交到夫妻倆身上。然而2022年6月，布魯克斯卻向警方通報稱，自己多次遭到丈夫與丈夫的弟弟性侵。

布魯克斯清楚詳列遭到性侵的時間與日期，甚至還向調查人員提供自己與朋友的對話紀錄，內容清楚提到她是性虐待的受害者。她同時也向警方表示，自己帶著孩子離開家裡，卻受到丈夫家人的騷擾。

誰也沒想到，事件爆發1個月後，布魯克斯的婆婆卻報警稱，布魯克斯在過去10年內長期性侵患有自閉症的小叔。報導指出，受害小叔向母親表示，布魯克斯經常不顧他的反抗，闖入他的房間後，要他「保持安靜」、「不要告訴任何人」兩人發生性關係。過程中布魯克斯還會不斷強調，「發生這種事沒關係，因為讓我感覺很棒。」

布魯克斯1月產下一名孩子，佛羅里達州當局將該名嬰兒的DNA與其他兄弟進行比對後，證實布魯克斯的自閉症小叔就是這名嬰兒的親生父親。布魯克斯如今不但面臨性侵指控，還被控虛假通報犯罪以及提供偽證等多項罪名。

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