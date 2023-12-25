台中獨居男慘死國道　遺體遭多車輾過難辨認...兒不知他為何出門

▲國道1號南屯段今日4時許傳出離奇死亡車禍，58歲男子從向上路橋面墜下，至少遭4車撞輾。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

國道1號182.2k南屯段25日4時27分發生一起死亡車禍，一名獨居台中市的58歲男子疑似先徒步行走到向上路橋面，隨後至約9米高的橋上墜下國道路面。警方初步統計至少4車撞輾過男子。另外警消到場時，發現男子遺體呈現肉泥狀，僅能靠身上證件辨認。

據了解，死者獨居在台中市南屯區，兒子已趕往國道分隊製作筆錄，無從得知父親為何清晨突然出門，詳細原因待釐清，警方正了解是否因疾病或是其他因素所致。

警方初步掌握，至少有有4車輾過男子，目前有駕駛已經到案說明，研判因為當下因為燈光昏暗，應該有更多車輛不慎撞輾上。據了解，警消到場時發現，死者已經無從辨認，現場滿地碎屍跟血漬，遺體呈現「肉泥」狀，只能依靠身上的證件確認身分。

警方透過撞擊的車輛車上行車紀錄器，掌握多段撞輾瞬間；不過國道監視器上，初步查看並無拍攝到男子墜落影像，警方初步研判，男子是從橋上墜落無誤。

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