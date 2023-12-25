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遭控主導學倫案未連任台大社科院長　蘇宏達駁斥：製造假訊息

▲▼林智堅論文抄襲審查，台大社科院長蘇宏達說明。（圖／ETtoday直播）

▲台大社科院長蘇宏達。（圖／ETtoday資料照）

記者楊惠琪／台北報導

民進黨立委候選人謝佩芬在臉書揭露，台大社科院長蘇宏達因強勢主導台大學倫案，導致尋求連任失敗。蘇宏達今在臉書回應，批評謝佩芬大搞認知作戰，污辱了所有社科院院務代表，甚至製造假訊息，還編造出自己心境，公開造謠。

蘇宏達在臉書貼文指出，昨日平安夜，卻著實被打擾了大半天，從中午過後，開始接到好友轉來的訊息，謝佩芬在臉書發文，就自己台大社科院長續任失利事加以評論，並大搞認知作戰。

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蘇宏達指出，謝佩芬引述參與投票院務代表意見，認為失利「最主要原因是蘇宏達院長之前一手強勢主導台大學倫案，將政治手段凌駕學術倫理，造成院內同仁不認同。」根本是污辱了所有社科院院務代表，甚至所有社科院同仁，因此必須發文駁斥。

蘇宏達貼文指出，謝佩芬指「蘇宏達可以尋求全院老師投票，做第二次補救，但他也放棄這個機會，代表蘇宏達對自己的所作所為及社會觀感，也相當清楚。」痛批謝佩芬製造假訊息，甚至編造出自己的心境，公開造謠。事實上是自己沒有決定是否要訴諸全院教師及院務代表投票。

蘇宏達表示，因為過去兩年多建構的社科院中文院學士、國家級社會韌性研究中心、院特色課程、以及與海外多所大學合作課程，若未續推，著實可惜。因此在決定爭取續任時，即有前輩和同事善意提醒：過去幾任社科院院長都只做一任，就是知道社科院內部的複雜，以及續任必須獲得全體代表總數50%以上同意的高門檻，不如明哲保身。

但他認為，面對全球地緣變動、2030雙語台灣、2028台大未來大學，以及台大國際政經學院的強勢崛起，台大社科院必須加快腳步，前瞻佈局，才能在未來校內外和國際競爭中求存取勝，因此決定不計個人毀譽，勇往直前。即使受挫，也心安理得。

蘇宏達也發文強調，不論是林智堅或鄭文燦的論文抄襲案，還是陳明通的違反教師法案，台大社科院都是依法組建委員會，按程序辦理。所有抄襲或違規的認定，都經所有委員無記名投票，並達三分之二以上支持才能確認通過，凡未達三分之二部份一律不成立。審查過程全程錄音，所有資料（含投票記錄）亦完整保存。

蘇宏達說，在受理之初在內部通訊時以「醜聞」指稱，是因為任何針對論文抄襲之檢舉，必須經台大教務處進行初步判定符合一定要件，才能立案送所屬學院開始審查。一旦立案，即由傳聞成了醜聞。

蘇宏達指出，審定報告書最後都必須經校方核定，並可隨時供教育部訴願和法院行政訴訟使用。所以一直堅持，台大校方應立即依法公開上述審定報告書以昭公信，也才能阻卻如謝佩芬等有心人士惡意栽贓。強調自己依法行事，捍衛台大榮譽，絕不退縮。

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