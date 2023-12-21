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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍委卡「托嬰監管雲」預算　綠不解點名雙北：這應是跨黨派共識

▲▼民進黨立法院黨團 江永昌及立委參選人林志潔、謝佩芬、曾聖凱共同召開『托嬰監管雲，要家長放心、不要門神立委』記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立法院黨團 江永昌及立委參選人林志潔、謝佩芬、曾聖凱共同召開『托嬰監管雲，要家長放心、不要門神立委』記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

新竹市某托嬰中心男嬰遭燙傷，家長想調閱監視器，業者卻說故障，為此，衛福部規劃明年廣設「托嬰監管雲」保存影像30天，但藍委以資安疑慮齊聲反對。民進黨團21日表示，包含雙北、台中等地方市府都有設，這應該是跨黨派共識，在野黨到底為什麼反對？林志潔也質疑，國民黨立委鄭正鈐與托嬰業者間，是否有金錢往來，否則為何表決時就神隱、棄權？

對於藍委卡「托嬰監管雲」預算，民進黨立委江永昌表示，2021年到2023年6月，托嬰中心發生育幼人員不當對待兒童有114件，2020年到2023年11月，地方政府調查兒虐事件期間監視設備因人為操作不當損壞有10件、稽查發現毀損的有31件，保存不當風險非常高。

江永昌指出，嬰幼兒需要被保護，他們發生意外時沒辦法為自己講話，托育人員也需要佐證自清，婦幼團體也早就表達共識，而且是拿來對申訴的查調、保全證據，跟隱私權並不衝突。

江永昌表示，地方縣市政府也早就有編列相關預算，像是台北、新北、台中、台南、台東，這絕對是共識，這樣的雲端系統可以協助釐清事實，中央政府確實有必要編列相關預算，這應該是大家高度認同的工作，在野黨到底為了什麼反對？

立委候選人林志潔指出，本來兒少權益法就規定一定要有錄影設備，但過去常常不是壞掉、找不到資料就是照天花板，才會有很多福利團體要求雲端備份、即時上傳，不要讓爭議發生時老師權益受損、幼兒也無法舉證，雲端備份是無法說話的嬰幼兒唯一且僅存的證據。

林志潔表示，民進黨提出相關預算，卻被國民黨阻擋、4位藍委聯合召開記者會，更在預算表決時狸貓換太子，要求挪到托育準公共化預算，民進黨全面支持雲端被份提案、國民黨全數反對，鄭正鈐更神隱不出席，新竹近期才發生相關事件，地方都知道鄭正鈐有很多投資，是否有金錢來往？為何在如此重要表決神隱？

立委候選人謝佩芬表示，小朋友受到任何傷害不見得能夠表達，所以才需要有相關設備，保障小朋友跟照護人員，不要冤枉好人，根據相關辦法，影像要保存30日，這次提案也已經有地方政府在做，新北侯友宜、台北蔣萬安、台中盧秀燕也有做，張善政也說要跟進，這個政策沒有藍綠之分，就要是保障小朋友，相關提案卻只有民進黨委員贊成，林思銘、王鴻薇、鄭正鈐卻齊聲反對。

謝佩芬指出，請問王鴻薇，北市府蔣萬安都可以做、已經做的事情，王鴻薇卻說中央不能做，這樣道理何在？侯友宜雖然請假，但他過去領軍的新北市府都已經在做監管雲，請問這些藍委為何要反對蔣萬安跟侯友宜的政策？

謝佩芬表示，若這是侵害個資的話，請問王鴻薇要不要先請他們停止監管雲、停止對於小朋友的保護？請問王鴻薇幫虐童犯講話、跟虐童犯站在一起，良心何在？

▲▼民進黨立法院黨團 江永昌及立委參選人林志潔、謝佩芬、曾聖凱共同召開『托嬰監管雲，要家長放心、不要門神立委』記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼民進黨立法院黨團 江永昌及立委參選人林志潔、謝佩芬、曾聖凱共同召開『托嬰監管雲，要家長放心、不要門神立委』記者會。（圖／記者屠惠剛攝）
 

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