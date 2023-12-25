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獨／淡江、中華等校多系碩士專班停招　專家：學店化將更加嚴重

▲新竹市中華大學。（圖／校方提供）

▲新竹中華大學有3個在職碩士專班停招。（圖／中華大學提供）

記者許敏溶／台北報導

少子化影響，112學年共有16所公私立大學停招或裁撤學士班。類似狀況也發生在在職碩士專班，中華大學有3個專班因招生狀況不佳，從113學年起停招，淡江大學同樣有會計系等3個專班停招，並寄存教育部18個名額。教育部表示，尊重學校系所名額分配規劃。專家認為，這將惡化中後段私大財務，加劇高教惡性競爭，學店化情形更加嚴重。

少子化海嘯衝擊公私立大學招生。根據教育部統計資料，112學年共有16所公私立大學停招或裁撤35個學士班，113學年則有51校、5898名額寄存教育部。

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其中私校在職專班招生名額也受到影響而停招或採取整併更改系名方式因應。以淡江大學為例，113學年碩士在職專班招生名額較前一年減少18個名額，會計學系、教育與未來設計學系課程與教學碩士、資訊與圖書館學系數位學習等三系的碩士在職專班則停招。

▲▼ 0503淡江大學爆群聚感染 。（圖／翻攝自淡江大學臉書）

▲淡江大學有會計系等3個在職碩士專班停招。（圖／翻攝自淡江大學臉書）

爆發林智堅論文抄襲的中華大學，113學年碩士在職專班招生名額較前一年減少24個名額，其中行政管理學系、資訊工程學系、高階資料庫管理碩士在職學位學程等三個碩專班也停招。另大葉大學則是管理學院碩士在職專班國際企業組也停招。

中華大學表示，每年就各學系招生狀況做總量的調整，三個碩專班因招生狀況不佳而申請停招，並將名額移至有招生需求的二年制在職專班，名額從258名增至308名，增加50名。而名額調整與林智堅案完全無關，林智堅所屬系所招生不受影響，招生名額維持與前一學年度一樣。

淡江大學指出，由於青壯世代有碩士學歷者增多，考量就讀在職專班的高階主管人員也逐步減少，故寄存碩士在職專班名額18名；而上述系所停招，則是因應產業及市場變化趨勢、少子化等綜合因素的考量。

對於私校碩專班停招，教育部指出，從103學年度，開放學校自行評估申請主動調減（寄存）招生名額，學校也可得在招生名額總量內依比例調整各學制班別招生名額，更貼近學校招生現況，調整適度規模，只要報教育部審核，教育部原則尊重學校系所名額分配規劃。

▲▼全國私校工會理事長尤榮輝。（圖／記者許敏溶攝）

▲全國私校工會理事長尤榮輝。（圖／記者許敏溶攝）

全國私校工會副理事長尤榮輝指出，碩專班主要提供在職人士進修管道，有利職場晉薪及升遷，因學費各校自訂，成為創造營收的金雞母，但因學歷貶值、在職人士學歷需求減少，加上少子化，碩專班已供過於求，榮景不再，預期未來碩專班招生更加困難。

尤榮輝認為，碩專班金礦資源枯竭，將惡化中後段私大財務，加劇高教惡性競爭，學店化情形更加嚴重，只能期待教育部嚴格把關，落實私校退場。

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