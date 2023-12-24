「台灣跟中國不好」！一家5口拿台灣護照入境古巴遭拒　外交部證實

▲一家5口拿台灣護照入境遭拒，古巴官員「1個中國」扣押他們護照，隔天早上原機遣返。（示意圖／記者蔡玟君攝）

文／中央社

一名加拿大顏姓台僑投訴，昨天一家5口持合法簽證前往古巴旅遊，古巴機場境管官員看到他們拿台灣護照，竟以「中國不承認台灣是國家」為由，當場扣押護照，並在隔天早上將5人原機遣返回加拿大。

外交部接受中央社訪問回應，依據古巴政府規定，民眾持效期超過6個月的中華民國（台灣）護照及購買觀光卡者，即可入境；呼籲民眾在古巴政府相關資訊仍未明朗前，暫緩前往古巴，或事前先洽查古巴政府官方網站或透過航空公司等管道確認入境規定。

顏姓台僑（Danny Yen）接受中央社跨海訪問指出，他們目前住在加拿大蒙特婁，全家5口都持有「楓葉卡」（加拿大永久居民卡），當地時間昨晚半夜飛抵古巴哈瓦那機場，原規劃了9天自助旅行，不料在機場通關時，他太太和1名小孩順利過關，其他3人卻遭攔下。

顏先生表示，古巴境管官員向他表示，因古巴承認一個中國原則，因此不承認台灣護照，要將5人在當地時間今天上午原機遣返；他向對方大聲爭辯，今年5月、7月，也有台灣朋友持中華民國護照入境，但古巴官員僅稱「這是新政策」、「台灣現在跟中國關係不好了」。

顏先生說，他和家人的護照遭當場扣押，在離境候機室等了10個多小時，於當地時間今天上午搭乘原班機返回加拿大。

對此，外交部指出，依據古巴政府規定，民眾持效期超過6個月的中華民國（台灣）護照及購買觀光卡者，即可入境；但也呼籲民眾，在古巴政府相關資訊仍未明朗前，暫緩前往古巴，或事前先洽查古巴政府官方網站或透過航空公司等管道確認入境規定。

外交部表示，已指示兼轄古巴業務的台灣駐哥倫比亞代表處持續洽查本案並將適時周知民眾，以確保民眾旅行權益。