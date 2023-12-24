立委激戰／桃園蘆竹龜山　鄭運鵬提8年政績VS牛煦庭打地方議題

▲牛煦庭（左）與鄭運鵬（右）。（合成圖／翻攝自Facebook／牛煦庭、鄭運鵬）

記者呂晏慈、鄭佩玟／台北報導

藍綠力拚國會過半，桃園市立委第一選區（蘆竹、龜山及桃園十三里）成為指標戰區，民進黨立委鄭運鵬遭國民黨市議員牛煦庭挑戰，空陸戰交鋒，兩人都密集舉辦座談會、客廳會鞏固陸戰，藍營看好在藍軍歸隊、母雞帶動狀況下，勝負已在「五五波」之間；綠營則打出實際政績與政策牌，訴求過去8年不包工程、不炒地皮，亦獲得跨黨議員支持。

桃園市第一選區因具交通便利優勢，近年大量外來人口移入，逐漸改變該區藍大於綠的傳統組織結構。2012年鄭文燦曾代表民進黨參選該區立委，但以44.65％得票率惜敗國民黨老將陳根德；2016年民進黨情勢大好，鄭運鵬在綠社盟自提人選狀況下，以47.25％得票終止陳根德的連任之路，當時綠社盟候選人王寶萱獲8.69％。

2020年藍綠白三咖督，鄭運鵬以46.11％成功連任，陳根德獲43.05%，民眾黨候選人陳泓維獲9.66%。至於今年立委選舉，桃園市第一選區呈現藍綠對決態勢，政壇普遍認為，鄭運鵬或牛煦庭誰能吸引到更多中間選票，將是致勝關鍵。

牛煦庭辦座談會補強知名度 藍自評勝負「五五波」

牛煦庭現年33歲，父親為新黨元老牛廉，牛畢業於政大外交系，隨後負笈英國倫敦政經學院（LSE）取得國際政治經濟碩士學位，是總統蔡英文的小學弟。藍營自評，牛身為二連霸議員，本次將挑戰二連霸的鄭運鵬，而民眾黨主席柯文哲曾宣布推派桃園市黨部發言人馬治薇角逐立委，但民眾黨中央委員會質疑她的資歷、與統派團體關係而否決，沒了政黨支持選情是否加溫不得而知，牛煦庭憑著年輕、高學歷、在地出身、口條清晰等條件，突圍而出機會相當高。

雖與現任立委鄭運鵬知名度有差距，但牛煦庭已驚人氣勢陸戰跑行程，先是大量舉辦小型座談會，講述政策理念。「我以強而有力的地方議題作為號召，像是不滿龜山、蘆竹2電廠擴建，居民也會擔心空汙的問題」，牛煦庭表示，立委的組成要素就是上能論國政，下要接基層，而他認為自己也都具備了。

「這是地方的公論，鄭運鵬對地方沒有認同」，牛煦庭指出，自己在地方上跑，愈跑愈有信心，因為「跑到哪裡、就被期待到哪裡」，聽到許多民眾對鄭運鵬的怨言，指地方上一些建設本來有進度，等到鄭上任後就「斷片」，每次到了選舉才出現。

待勤跑陸戰一段落，牛煦庭也開始打空戰，雙軌並行，而這也讓他從一開始的不被看好，到黨中央現在已經認為是五五波，甚至超車，而被問到如何爭取關鍵的中間選票，牛煦庭指出，雖然一開始確時遭逢整合危機，同黨市議員詹江村因未獲提名揚言退黨，但藍白合破局後，藍軍已迅速歸隊，國民黨正、副總統候選人侯友宜、趙少康氣勢上漲，有望加成立委選情。

▲桃園市議員牛煦庭。（資料照／記者屠惠剛攝）

鄭運鵬主打8年政績牌 獲跨黨派在地議員支持

鄭運鵬是桃園市最資深的立委，任內多次擔任民進黨團幹部，擁有全國高知名度，他說，未來3周將進入強力鞏固陸戰階段，除了基本功掃街、座談會，下周也將推出新一波文宣品，以漫畫闡述8年實際政績與未來政策願景，「這8年來，我們不包工程、不炒地皮，桃園政治變乾淨了，未來要以『扛得起桃園、顧得到弱勢』精神，繼續建設桃園、照顧市民」。

鄭運鵬直言，桃園在國民黨執政下，放棄亞洲矽谷計劃、台積電設廠，既然國民黨不要，那就讓鄭運鵬來做，因此，第一張政見牌是「扛得起桃園、顧得到弱勢」，包括：爭取半導體學院落腳桃園；擴大農業移工僱用人數，解決農業人口高齡化，讓農業精緻化；罕病新生兒政府終身照顧、未來輔導就業，避免因為照顧罕病拖垮家庭經濟；家有一老或一小即可申請外籍看護；推動單身弱勢孕婦陪產制度；增加新住民弱勢家庭保障名額，監督社會住宅進度。

針對地方建設，鄭運鵬提出第二項「龜山要更好、蘆竹再進步」主張，關注捷運棕線、林口交流道改善、機捷A7站周邊道路包括青山路連接振興路、磚窯文化園區及文學路地下道工程，此外他也協調北桃共同合作推動拓寬青山路及壽山路，爭取蘆竹南崁之心計劃、爭取中央經費改善海湖工業區公共設施、增設龜山大坑匝道等。

鄭運鵬也認為，有民主才有國際訂單，因此，他提出第三項「國防產業成為護國群山」主張，要提升國防戰備能力、自主能力，強化人工智慧、半導體產業供應鏈不可取代重要性；第四項則聚焦「通學步道」，宣示3年內完成龜山、蘆竹、桃園大檜溪全數55所學校通學步道改善。

鄭運鵬點評昔日市長選舉的對手、桃園市長張善政說，張整天拉高對立、清算前朝，相信市民也會認同「不能全部回到國民黨執政時期」。他說，選舉還是要選人品跟能力，8年前他提出的承諾多數都做到了，過去也曾邀請無黨籍的牛煦庭在市政議題上合作，如今張把政黨分得很清楚，牛是「假無黨籍」，如今要選舉了就抹黑「看不到鄭運鵬」，因此，這一次無黨籍的議員于北辰、謝美英、時代力量前議員簡智翔都公開支持自己，這是他和國民黨對手最大的不同。

▲民進黨立委鄭運鵬。（圖／記者李毓康攝）