變裝10次+換車7次+南北千里逃亡　羅東銀樓搶匪新北落網

記者游芳男／宜蘭報導

羅東鎮中山路段某銀樓20日下午遭搶市價40萬元2條金項鍊，20歲薛姓搶匪得手後變裝3次，換車7趟，短短60小時北、北、高往返遁逃千里，未料還是逃不出警方法眼，22日「冬至」深夜在新北市中和區被逮。薛姓搶匪與另2名同夥，依搶奪罪被移送偵辦。

▲搶羅東某銀樓的薛姓搶匪。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

宜蘭警方20日下午15時許，接獲位於羅東鎮中山路段銀樓報案稱遭人搶奪2條金項鍊，計損失約新台幣40萬元，宜警獲報後立即由羅東分局及刑警大隊共組專案小組積極偵辦，動員上百警力，歷經60小時不眠不休並頂著「體感5度」寒流，全面調閱新北、宜蘭、桃園及高雄等地上千支監視鏡頭，最後在新北市中和分局強力支援下，22日深夜在新北市中和區將薛姓搶匪圍捕歸案，並順利起出已遭變賣的金項鍊贓物，全案宣告偵破，也讓搶匪準備在牢裡過一個最冷的寒冬。

宜蘭警方調查發現，住新北並另涉及中和區一起銀樓竊案的薛嫌，與宜蘭並無地緣關係，僅因曾來旅遊發現羅東鎮上有多間傳統銀樓，即萌生歹意行搶，薛嫌先與蕭姓女子先在遭搶的銀樓附近探路，薛嫌搶奪後，再由鍾姓男子開計程車載到北市躲避警方追緝。另外，蕭姓及鍾姓2名共犯，20日即被先行拘提到案。

薛嫌犯案後更大費周章，變裝3次，換車7趟，逃到台北市、新北市及高雄地區，短短60小時北、北、高往返遁逃千里，未料還是逃不出警方的「鷹眼小組」法眼，22日深夜掌握薛嫌行蹤，在新北市中和區景平路巷內圍捕到案，隨後在宜蘭縣礁溪某銀樓，起出已遭變賣之兩條金項鍊，警方依違反搶奪罪，將薛等3嫌移送宜蘭地檢署偵辦。