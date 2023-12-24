玉山一夜變冰晶銀白世界！「雲霧漸開」仙境畫面曝光

記者李姿慧／台北報導

寒流餘威加上水氣移入，玉山北峰玉山氣象站一夜凍雨，冰封山頭，由於白天霧氣消散，雲霧漸開，從玉山北峰可見玉山主峰，冰晶銀白世界山嵐霧氣相伴，彷彿走入仙境。

根據氣象署今(24日)觀測資料顯示，今天清晨6時玉山風口觀測到-2.8度低溫，上午7時51分玉山北峰1號也觀測到-2.1度，低溫加上一夜凍雨，讓玉山北峰山頭結冰，樹木被冰晶覆蓋，四處可見冰簾和冰晶花，冰封山頭銀白色世界令人驚豔。

▲玉山一夜凍雨後，冰封山頭，宛如仙境。（圖／氣象署）

今白天過後，霧氣消散，雲霧漸開，從玉山北峰更可見玉山主峰，山嵐霧氣相伴，宛如走入仙境。

中央氣象署表示，今天大陸冷氣團南下，強度接近強烈大陸冷氣團，天氣轉冷，北部、東北部白天溫度15到17度，晚上降溫至12到13度，其他地區高溫回升到20到23度，中南部晚上低溫約13到15度，花東17到18度。今天中南部多雲到晴，北部、東半部有局部短暫雨，今天下半天水氣和降雨會減少。

這波冷氣團預估將影響到周二清晨，氣象署表示，周一聖誕節和周二清晨是這波冷氣團最低溫的時候，中部以北、東北部低溫約11到12度，局部空曠地區有機會跌破10度以下，最低溫約9到10度，其他地方低溫約13到15度。不過因為今天下午水氣轉乾，降雪機率低。