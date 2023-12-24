　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

一夜凍雨！玉山冰封山頭美景曝光　強烈冷氣團今起再衝一波　

▲▼玉山一夜凍雨，出現冰封山頭美景。（圖／氣象署）

▲玉山一夜凍雨，出現冰封山頭美景。（圖／氣象署）

記者李姿慧／台北報導

寒流剛減弱，冷氣團今(24日)起接力，玉山北峰玉山氣象站，一夜凍雨，冰封山頭美景也曝光。氣象專家表示，強烈大陸冷氣團今南下，雖較寒流稍弱，環境陣風變大，風寒效應會讓體感溫度再降1到2度，中部以北低溫下探10度，周二白天才會回暖。

根據氣象署觀測資料顯示，今天清晨6時玉山風口觀測到-2.8度低溫，上午7時51分玉山北峰1號也觀測到-2.1度，低溫加上一夜凍雨，不但觀測設備和風速計都結冰，也出現冰簾和冰晶花，冰封山頭美景令人驚豔。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為讓風速計回復運作，玉山氣象站人員今一早也在冷冽寒冬中清除風力塔上風速計上的積冰。氣象署表示，冰凍的山頭，比下雪的山路更加難走危險，在山上工作或遊憩要更加小心。

▲▼玉山一夜凍雨，出現冰封山頭美景。（圖／氣象署）

▲▼玉山一夜凍雨，出現冰簾和冰晶花。（圖／氣象署）

▲▼玉山一夜凍雨，出現冰封山頭美景。（圖／氣象署）

台灣大學大氣科學博士林得恩今也在粉專「林老師氣象站」表示，「乾冷」將再衝一波！今日受強烈大陸冷氣團南下影響，氣溫將再轉冷；雖然比起前幾天的寒流稍弱一些，但環境陣風會變大，風寒效應會讓體感溫度再下降個攝氏1至2度，中部以北及東北部地區的低溫仍下探攝氏10度左右。

林得恩指出，今日下半天開始，由於環境水氣減少，全台逐漸雨停、放晴，並漸轉「乾冷」天氣型態；要留意的是輻射冷卻作用將會非常明顯，部分地區夜晚至隔日清晨期間氣溫驟降很快，可能會有更低溫現象出現，評估這波要等到周二（26日）白天之後，氣溫才會逐日回升。

中央氣象署表示，今天大陸冷氣團南下，強度接近強烈大陸冷氣團，天氣轉冷，北部、東北部白天溫度15到17度，晚上降溫至12到13度，其他地區高溫回升到20到23度，中南部晚上低溫約13到15度，花東17到18度。今天中南部多雲到晴，北部、東半部有局部短暫雨，今天下半天水氣和降雨會減少。

這波冷氣團預估將影響到周二清晨，氣象署表示，周一聖誕節和周二清晨是這波冷氣團最低溫的時候，中部以北、東北部低溫約11到12度，局部空曠地區有機會跌破10度以下，最低溫約9到10度，其他地方低溫約13到15度。不過因為今天下午水氣轉乾，降雪機率低。

▼玉山一夜凍雨，風速計也結冰。（圖／氣象署）

▲▼玉山一夜凍雨，出現冰封山頭美景。（圖／氣象署）

ET快訊
大選接近！中共22軍機、7共艦擾台　探空氣球緊貼基隆外海飄行
姊姊寒冬睡夢中猝死　鄭家純曝喪親之痛
南韓澡堂「泡湯突觸電」　2女遭電死
1年半走3個...爸癌逝、20歲姊弟遭撞飛雙亡
早上建議空腹吃「6種食物」　體重掉最快
一夜凍雨！玉山冰封山頭美景曝光　強烈冷氣團今起再衝一波

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

金門人有福了！3年窖藏沉甕底限量罈裝高粱　將抽出9999幸運兒

冷氣團灌頂！今晚到明晨最冷「跌破10度」　跨年無強冷空氣跡象

獨步全球！公路局2修路工法奪專利　1坑洞7分鐘完成修補

把握年終！　4星座財運滾滾

一夜凍雨！玉山冰封山頭美景曝光　強烈冷氣團今起再衝一波　

大巨蛋何時辦演唱會　遠雄：最近忙於賽事，沒這類計畫可公開

韓國「冬天不關水龍頭」背後原因曝　台灣高山地區也會

兒作文「媽媽的寒酸湯圓」　律師：我們家就是窮，以後靠你們了

遊樂園最恐怖的不是雲霄飛車！　1設施狂被點名「簡直催吐」

清潔阿姨趴醉男腳邊擦嘔吐物！　高鐵：皆受過專業訓練

混血臉「代表台灣參賽」挨批　戴凱文「全台語」反擊酸民！

陳美鳳挨酸靠醫美：我沒拉皮！　認「一年進場一次」曝保養撇步

日舞團avantgardey合體跳保庇　宣傳片出爐！王彩樺：永生難忘

台南8男4女性愛趴！全裸激戰遭警破門畫面曝　294個保險套散一地

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

安心亞「背13頁韓文台詞」獲讚　池大韓誇：是韓國男生的菜！

《單身即地獄》李官熙撩3女　尹廈情怒到不壓下巴：你算什麼！

19歲輟學護專妹當車手被揭穿 路人察覺異狀跟上車報警攔阻

早餐店還沒開！貓客急點餐 「鑽鐵門怒瞪」笑翻老闆XD

越南移工被同鄉騙「買到贓車」　遭新北警AI巡防偵測涉嫌侵占

金門人有福了！3年窖藏沉甕底限量罈裝高粱　將抽出9999幸運兒

冷氣團灌頂！今晚到明晨最冷「跌破10度」　跨年無強冷空氣跡象

獨步全球！公路局2修路工法奪專利　1坑洞7分鐘完成修補

把握年終！　4星座財運滾滾

一夜凍雨！玉山冰封山頭美景曝光　強烈冷氣團今起再衝一波　

大巨蛋何時辦演唱會　遠雄：最近忙於賽事，沒這類計畫可公開

韓國「冬天不關水龍頭」背後原因曝　台灣高山地區也會

兒作文「媽媽的寒酸湯圓」　律師：我們家就是窮，以後靠你們了

遊樂園最恐怖的不是雲霄飛車！　1設施狂被點名「簡直催吐」

清潔阿姨趴醉男腳邊擦嘔吐物！　高鐵：皆受過專業訓練

快訊／賴清德暗批柯文哲「離譜」　15年前開始毀田廢土

金門人有福了！3年窖藏沉甕底限量罈裝高粱　將抽出9999幸運兒

屏東必買伴手禮TOP 6！最美麵包店、海鴻萬巒豬腳非吃不可

大選接近！中共22軍機、7共艦擾台　探空氣球緊貼基隆外海飄行

太冷！毒鴛鴦騎車「手插口袋」露餡　派出所「邊抱邊哭」說再見

「新好男孩」尼克親妹驟逝！11年內痛失3弟妹…媽慟：孫女剛失去爸爸

飛美國找男友頻遭海關刁難！　何美「關小房間是基本」坦承有陰影

冷氣團灌頂！今晚到明晨最冷「跌破10度」　跨年無強冷空氣跡象

快訊／首度回應趙少康「老大說」　賴清德：人民才是老大！

謝金河參訪義美　老總高志明談食安首重水和空氣

印度16歲女逃家約會過夜　父暴怒捅殺「拖遺體遊街」

生活熱門新聞

4縣市大雨！強烈冷氣團今南下探9℃　全台變天時間曝

6種「偽蔬菜」大公開　它熱量最驚人

兒作文「媽媽的寒酸湯圓」　律師：我們家就是窮

飲料弄倒灑一地！媽怒要店員到府擦地板

她怕看到兒子女友嘆：等吃等賭心好累

客稱iPhone摔到軟墊爆了　店員一看快哭出來

平安夜冷氣團再襲！連2天急凍探9度　　下周四變天「全台溼答答」

2生肖財運旺　屬牛快去刮刮樂

交換禮物地雷、人氣排行出爐　最雷又是它

「阿公幾天就找一次」外傭懷孕了！全家族傻了

妻子偷吃前男友！丈夫復仇全場嗨爆

跟小姨同居　人夫見陽台掛滿內衣褲超尷尬

台灣「最強歌手」出爐！　擊敗泰勒絲、BLACKPINK

阿公頻找外傭害懷孕！孫傻眼：不是為錢

更多熱門

相關新聞

4縣市大雨！強烈冷氣團今南下探9℃　全台變天時間曝

4縣市大雨！強烈冷氣團今南下探9℃　全台變天時間曝

北北基宜大雨特報，各地越晚越冷！氣象粉專提醒，預計周一清晨是最冷時刻，各地低溫預估11-13度左右，平原空曠地區輻射冷卻效應明顯一點的話，有機會9-10度。另外，中央氣象署預報，周四各地降雨機率提高。

冷氣團報到平安夜剩12℃！耶誕節低溫再下探

冷氣團報到平安夜剩12℃！耶誕節低溫再下探

平安夜冷氣團再襲！連2天急凍探9度　　下周四變天「全台溼答答」

平安夜冷氣團再襲！連2天急凍探9度　　下周四變天「全台溼答答」

寒冬送暖　關山同濟會關懷獨居長者

寒冬送暖　關山同濟會關懷獨居長者

有穿發熱衣卻「越來越冷」？醫曝3穿法NG了

有穿發熱衣卻「越來越冷」？醫曝3穿法NG了

關鍵字：

玉山結冰氣象天氣氣象署林得恩林老師氣象站強烈大陸冷氣團低溫

讀者迴響

熱門新聞

Jennie離開YG！成立新公司「自己當老闆」

台南性愛趴名額搶破頭　警一查才知平均44歲

超哥「海鮮女體盛」宴客　粉絲狂刷超派

台南8男4女性愛趴　全裸激戰中遭警破門畫面曝

4縣市大雨！強烈冷氣團今南下探9℃　全台變天時間曝

李心潔證實彭發破產：盡力在幫他

車行女業務偷吃已婚男　睡遍新北摩鐵

6種「偽蔬菜」大公開　它熱量最驚人

兒作文「媽媽的寒酸湯圓」　律師：我們家就是窮

開車感覺壓到東西！新竹男一看嚇壞　同村鄰居遭輾斃

飲料弄倒灑一地！媽怒要店員到府擦地板

她怕看到兒子女友嘆：等吃等賭心好累

客稱iPhone摔到軟墊爆了　店員一看快哭出來

台商泰國買殺手行兇　失敗原因曝

職軍帶夜店妹出場　無視掙扎動手性侵

更多

最夯影音

更多
混血臉「代表台灣參賽」挨批　戴凱文「全台語」反擊酸民！

混血臉「代表台灣參賽」挨批　戴凱文「全台語」反擊酸民！
陳美鳳挨酸靠醫美：我沒拉皮！　認「一年進場一次」曝保養撇步

陳美鳳挨酸靠醫美：我沒拉皮！　認「一年進場一次」曝保養撇步

日舞團avantgardey合體跳保庇　宣傳片出爐！王彩樺：永生難忘

日舞團avantgardey合體跳保庇　宣傳片出爐！王彩樺：永生難忘

台南8男4女性愛趴！全裸激戰遭警破門畫面曝　294個保險套散一地

台南8男4女性愛趴！全裸激戰遭警破門畫面曝　294個保險套散一地

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

萬老師郭昱晴要闖政壇了

萬老師郭昱晴要闖政壇了

《麻辣鮮師》恰北北萬老師來了！萬老師郭昱晴是2024民進黨不分區立委候選人名單的亮點之一

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面