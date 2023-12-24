一夜凍雨！玉山冰封山頭美景曝光　強烈冷氣團今起再衝一波　

▲玉山一夜凍雨，出現冰封山頭美景。（圖／氣象署）

記者李姿慧／台北報導

寒流剛減弱，冷氣團今(24日)起接力，玉山北峰玉山氣象站，一夜凍雨，冰封山頭美景也曝光。氣象專家表示，強烈大陸冷氣團今南下，雖較寒流稍弱，環境陣風變大，風寒效應會讓體感溫度再降1到2度，中部以北低溫下探10度，周二白天才會回暖。

根據氣象署觀測資料顯示，今天清晨6時玉山風口觀測到-2.8度低溫，上午7時51分玉山北峰1號也觀測到-2.1度，低溫加上一夜凍雨，不但觀測設備和風速計都結冰，也出現冰簾和冰晶花，冰封山頭美景令人驚豔。

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為讓風速計回復運作，玉山氣象站人員今一早也在冷冽寒冬中清除風力塔上風速計上的積冰。氣象署表示，冰凍的山頭，比下雪的山路更加難走危險，在山上工作或遊憩要更加小心。

▲▼玉山一夜凍雨，出現冰簾和冰晶花。（圖／氣象署）

台灣大學大氣科學博士林得恩今也在粉專「林老師氣象站」表示，「乾冷」將再衝一波！今日受強烈大陸冷氣團南下影響，氣溫將再轉冷；雖然比起前幾天的寒流稍弱一些，但環境陣風會變大，風寒效應會讓體感溫度再下降個攝氏1至2度，中部以北及東北部地區的低溫仍下探攝氏10度左右。

林得恩指出，今日下半天開始，由於環境水氣減少，全台逐漸雨停、放晴，並漸轉「乾冷」天氣型態；要留意的是輻射冷卻作用將會非常明顯，部分地區夜晚至隔日清晨期間氣溫驟降很快，可能會有更低溫現象出現，評估這波要等到周二（26日）白天之後，氣溫才會逐日回升。

中央氣象署表示，今天大陸冷氣團南下，強度接近強烈大陸冷氣團，天氣轉冷，北部、東北部白天溫度15到17度，晚上降溫至12到13度，其他地區高溫回升到20到23度，中南部晚上低溫約13到15度，花東17到18度。今天中南部多雲到晴，北部、東半部有局部短暫雨，今天下半天水氣和降雨會減少。

這波冷氣團預估將影響到周二清晨，氣象署表示，周一聖誕節和周二清晨是這波冷氣團最低溫的時候，中部以北、東北部低溫約11到12度，局部空曠地區有機會跌破10度以下，最低溫約9到10度，其他地方低溫約13到15度。不過因為今天下午水氣轉乾，降雪機率低。

▼玉山一夜凍雨，風速計也結冰。（圖／氣象署）