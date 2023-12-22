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芝麻湯圓「含花生成分」驚人身世曝！芝麻派崩潰：我不聽

▲政江號購物湯圓人潮 。（圖／記者陳詩璧攝）

▲最愛哪種湯圓口味幾乎每年必吵。（示意圖／記者陳詩璧攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

今（22）天是冬至，這天很多人都會吃湯圓。就有網友表示，以前吃過很多種特別口味，像是布丁、抹茶、咖啡等等，接著開啟每年必吵話題，「吃來吃去還是只愛花生和芝麻，你是花生派還是芝麻派？」還秒投花生一票，掀起今年的「湯圓口味之爭」。

這位網友在PTT的WomenTalk板上發起閒聊，「花生湯圓還是芝麻湯圓」，說冬至不免俗要煮湯圓，以前嚐過布丁、抹茶、咖啡等口味，可吃來吃去還是只愛花生和芝麻，「你是花生派還是芝麻派？」他也馬上表態，「我先花生一票，希望我晚點買湯圓還買得到QQ！」

就有芝麻派的秒回，「芝麻一生推！」「萬年芝麻派」、「黑芝麻的食物只吃芝麻湯圓。」花生派的則認為，「花生一票，芝麻吃久會膩」、「花生，比較香」。也有網友直呼，「都一起煮啊！還要加小紅白湯圓」、「當然是都買」、「花生3顆、芝麻2顆」、「我花生、芝麻各買一包了」、「小孩子才做選擇」、「年經文」。

還有人回別種口味，「客家鹹湯圓+1，一定要爆多油蔥茼蒿」、「某牌的紅豆意外的好吃，通路只有賣場、超市」、「鮮肉湯圓也好好吃」、「我買紅豆湯圓58元10顆，比較不那麼甜」、「布丁湯圓，發現新世界」、「紅白小湯圓+花生湯」、「唯一選擇-客家小湯圓」、「沒人推芋泥？」

值得注意的是，有超商去年底曾在粉專發文，「宗教戰爭該停止了」，因為其實「幾乎每款市售的芝麻湯圓內，都含有花生成分」，吸引網友留言，「不用分了，通通都是花生湯圓」、「芝麻身世比四顆湯圓熱量等於一碗白飯的真相更驚人」、「我就知道！難怪芝麻又香又好吃」、「這是惡意抹黑，我將為此號召教徒開打聖戰，勇士們，戰鬥吧！」「我不要聽！」

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