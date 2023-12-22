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被噓廚餘！不解多數人不愛「這湯圓」　同好怒：加茼蒿超好吃

鹹湯圓,湯圓,元宵,元宵節（圖／CFP）

▲鹹湯圓。（示意圖／CFP）

記者鄺郁庭／綜合報導

今天（22日）是冬至，很多人在這天都會吃湯圓。就有網友表示，煮了一鍋「客家鹹湯圓」，不解直呼，「明明很好吃啊！為什麼PTT大多數人不愛？」話題引來一票搖頭，「湯圓甜的才好吃」、「包肉鹹湯圓可以，這個不行！」但也有同好現身，「超好吃的好嗎」、「害我餓了，我好想吃！」

原PO在PTT的Gossiping板問卦，「為什麼很多人不喜歡客家鹹湯圓？」貼出一鍋鹹湯圓的照片，「自己煮了一鍋，明明很好吃啊！為什麼PTT大多數人不愛？」文中還分享煮法，「五花肉爆香，加上香菇絲炒香，加入蝦米，倒入水煮滾，放入湯圓，加入紅蔥酥、茼蒿、芹菜末、鹽、胡椒。」

看到貼文後，就有人開噓，「湯圓甜的才好吃」、「像廚餘……包肉鹹湯圓可以，這個不行」「我不行……」、「這種東西你吃得下去？」

鹹湯圓同好則反擊，「鹹湯圓超好吃的」、「加蔥是生意人省錢，要好吃要加蒜苗」、「害我餓了，我好想吃，媽媽的味道好吃！」「好想吃」、「加茼蒿超好吃」、「我反而不能接受包料的大鹹湯圓」、「紅蔥酥超臭，不加的紅蔥酥的鹹湯圓才是極品。」

事實上，今年2月有網購業者觀察銷售量，公開熱銷湯圓榜單，還是以甜的口味占據排行榜較多，有兩家網購平台賣最好的都是芝麻、花生湯圓。不過，值得注意的是，有家電商最熱賣的反而不是甜湯圓，而是「手工古法客家鹹湯圓」，第二名才是花生湯圓。

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