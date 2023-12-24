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把握年終！　4星座財運滾滾

▲▼新鈔,全民普發現金,稅收超徵全民共享發放特別條例草案,現金,6000元紅包,紅包,假鈔,偽鈔,玩具鈔票,詐騙,過年。（圖／記者邱顯燁攝）

▲財運旺旺來。（示意圖／記者邱顯燁攝）

記者陳俊宏／綜合報導

清水孟國際塔羅小孟老師分享，冬至到年尾，天蠍座、雙子座、天秤座、處女座財運滾滾。

處女座

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冬至你的正財運越來越好，而且正財能量也越來越順，慢慢你會有多餘的資金可多做一些事。倘若你想要用不同方式來增加自己的財富，可以考慮一些新興市場基金或科技類股，來讓自己的金錢資源加分。而你只要每個月固定投入部分資金即可，不用給自己太大的壓力，要去追這個市場的報酬。

天秤座

天秤座的朋友們，冬至對你來說是正財大旺的一周，你可以開始把一些多餘的資金拿來投資。若是你已經有很熟悉的投資模式，而且也一直是正向的結果，請你保持這樣的好習慣繼續經營。

雙子座

冬至對你來說是改變理財方式的好時機，不要擔心自已會損失太多，可以用小額方式，實驗你想要的方式，只要你願意開始，慢慢就會找到你適合的投資理財的方式。

天蠍座

冬至對你們來說有助於投資理財相關，若是你可以聽一些專業的理財專家，聽聽他們的一些理財方式，或用什麼方法去判斷市場的情況，這樣你會有更精明的思考去投資。另外，你們的物慾特別強烈，建議有多的資金除了投資之外，也適合學習投資理財，讓你的荷包更加分。

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