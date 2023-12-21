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12星座「戀愛時的真實模樣」！天蠍有致命吸引力

▲▼情侶,牽手,接吻,墊腳,放閃,約會。（圖／記者黃可昀攝）

▲亞提米斯分析12星座男在談戀愛時的真實模樣。（示意圖／本報資料照）

文／亞提米斯

每個星座的男生談起戀愛的時候都有著不同的個性，這是談戀愛時最容易呈現出的樣子，但不見得每個女生都能夠喜歡這樣的性格模樣和特色，究竟十二星座男生在談戀愛的時候會表現出怎樣的狀態和個性呢？和亞提米斯老師一起來看看吧！

請參考：太陽和金星星座

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★牡羊男：

牡羊男在談戀愛的時候就是個十足的大男孩，他們真的沒有想很多、有什麼說什麼，所以他們表示愛妳的時候就是真的很愛妳，生氣的時候就真的很生氣，脾氣來得快去得也快，而且他們也會有任性耍脾氣的時候，像個怎麼講都講不聽的野孩子。

有時候愛撒嬌、有時候又還蠻兇的，經常都處在有點不耐煩的狀態底下，他們總是喜歡拖著女友到處跑，出門玩、看風景、騎快車找刺激，和牡羊男談戀愛有時會覺得他們的熱情和活力好像永遠都用不完一樣呢！

★金牛男：

金牛男在戀愛裡頭的模樣真的還蠻像一隻安靜的牛，他們不常說太多的話卻又總是喜歡黏在女友的身邊，很多金牛男會覺得安靜的陪伴就是種長久的小確幸來源，也並不是他們只喜歡這樣的小確幸，而是很多金牛男真的沒有製造浪漫的腦子。

他們是很實際的生物，有時候比起愛情來說金錢更能夠為金牛男帶來實在的感受，所以很多金牛男對愛情的付出和呈現愛的方式就是把錢給女友管或是買很貴重的禮物給女友，他們可能不知道怎麼用言語表達愛，所以往往在擁抱的時候會把女友抱得很緊。

★雙子男：

雙子男是很有趣的男友，只是也是很難搞定的男友，他們很聰明到能夠抓住女友的心、去猜到女友的想法，卻又不怎麼願意就那麼容易順了女友的意願，因此雙子男在愛情裡頭往往都有愛唱反調、愛作弄女友的那一面。

有些人認為雙子男談戀愛就一定會很呱噪，不過事實上有很多雙子男在談戀愛時卻是出奇的安靜，偶爾會做些讓女友哭笑不得的事，在適當的時機做出許多浪漫的事，他們是多變的類型，特別是一天心情可能也好幾變，讓女友也能體會「男人心海底針」有多難捉摸。

情侶示意圖。（圖／達志／示意圖）

▲巨蟹男對女友呵護體貼，常為另一半打理大小事。（示意圖／達志）

★巨蟹男：

巨蟹男往往是好男人的代表，在愛情當中就是個會對女友呵護備至的男友，許多的優點大概大部份的人都耳聞，會幫女友打點大大小小的事，就連幫女友買私密用品都沒有障礙，他們就是很貼心、在任何時候都非常用心照顧女友。

然而人也不是沒有缺點的，巨蟹男其實有一顆非常容易受傷的心，他們內在的脆弱會反應在他們的憂鬱上頭，巨蟹男不少都是悶葫蘆，他們不願意帶給女友負面的情緒，可是自己卻總是會過不了某一些關卡，也因此談戀愛時女生往往會見到巨蟹男常會有欲言又止的為難。

★獅子男：

獅子男的大男人主義往往是比較多女生會聯想到的，其實獅子男在愛情裡頭是偶爾大男人，他們喜歡被女友尊重的感覺，而這樣的尊重最好用崇拜來表現。可是很多時候的獅子男就是一隻人形貓，他們慵懶、大牌、又常喜歡要女友主動過來抱抱。

他們真的不是故意把女友當奴才使喚，就只是覺得「幫我一下嘛」，而獅子男也非常的浪漫，特別是在追求女友和剛剛交往時都會特別表現出他們極為浪漫的一面，排場也往往非常驚人，會讓女友留下深刻的印象，大概算是一輩子都難忘的甜蜜吧？

★處女男：

處女男在談戀愛的時候是很容易搞得自己精神緊張的，很多處女男為了要當一個完美的好情人而為自己設下許多的條件，也許是看偶像劇學來的，或是不知道哪來的標準，就是覺得當個好男友就應該要做到哪些哪些事，把自己逼得壓力很大。

好像總愛把自己弄得很萬能、很有本領，不是為了要讓女友崇拜，只是希望讓女友無從挑剔，可是有時候看在女生眼裡頭反而會覺得很處女男這樣還蠻蠢的。還有，碎碎唸好像也是完全無法避免的事情，這是處女座一輩子都無法停止的事。

▲▼男女,兩性,吵架,相愛,交往,婚姻,戀愛,情侶,伴侶。（示意圖／CFP）

▲天秤男是個好男人、好男友，幾乎無可挑剔。（示意圖／視覺中國）

★天秤男：

天秤男在愛情裡頭是個標準情人。怎麼說是個標準情人呢？大概就是和大部份女生想像的那種白馬王子型的男生差不多，總是很有氣質、很有想法、態度溫和又很體貼，也總是和女生之間保持著一個禮貌的距離，溫文儒雅、玉樹臨風。

大概唯一的缺點就是不夠熱情奔放，也不太會強迫女友做不想做的事情，大部份的情況都會順女友的意、非常的紳士，他們是好男人、好男友的一個典型，也往往幾乎是無可挑剔，不過天秤男對於女友之外的女生也很友善、很不會拒絕，往往也容易因此招來爛桃花呢！

★天蠍男：

天蠍男向來是很性感的男人，和天蠍男交往的女生往往會感受到天蠍男的強勢和大男人，外表的冷酷加上內在的火熱性感，充滿了男人的野性魅力，這也是許多女生一旦愛上天蠍男後就很難和其他男生在一起，吃慣重口味要換清粥小菜真的有困難。

霸道中有股帥氣、又適度的會展現出浪漫，該說愛的時候不會說不出口，關起門來的熱情往往也讓女友很滿意，不過這是個佔有慾很強的男人，管女友也管得蠻多的，有些女生會覺得壓力有點大、有點喘不過氣來，卻又無法離開天蠍男，可說是致命的吸引力。

★射手男：

射手男在戀愛當中還是神經很大條，他們是樂天派的男人。他們的生活總是帶有著許多的樂趣，不少射手男其實是文藝青年，他們或許有狂放的一面，但往往有著相當深入的興趣與藝術、音樂或專業的素養，令許多女生覺得非常驚豔。

他們是熱情的好情人，行動力也非常的強，許多的射手男更是運動好手或是對於運動有著相當程度的偏愛，和射手男想好好談戀愛的女生大概也要有文藝素養又要喜歡運動，而且最好也能有點酒量，這樣才能在各方面都和射手男相處得很融洽。

▲▼感情,兩性,情侶,相處,戀愛,情侶,牽手,交往。（圖／取自免費圖庫xframe）

▲悶騷摩羯男其實也懂浪漫啦。（示意圖／免費圖庫xframe）

★摩羯男：

摩羯男在愛情當中的模樣還是一樣的嚴肅，或許是天生的性格影響，摩羯男其實不怎麼笑、不怎麼愛說話，他們喜歡沉思在他們的工作或是重要的事情裡頭，因此常常就是看著電視不發一語，或是喜歡一直在電腦前尋找一些重要的資訊。

他們也蠻悶騷的，在扣除掉沉默和嚴肅的時間之後，摩羯男其實也很懂浪漫、雖然說是傳統了一點，該有的浪漫舉止都會有，該慶祝的節日他們從不會漏掉，雖然不是個很會逗女友笑的男人，不過許多女生和摩羯男交往後總是覺得，這大概是全世界最可靠最有肩膀的男人。

★水瓶男：

水瓶男在愛情裡頭還是一樣的自在悠閒，他們原本就不是走充滿浪漫的路線，偶爾的浪漫是他們突然想到的一種驚喜，給女友多種不同的驚喜是水瓶男很愛做的事情，雖然有時候對女友來說似乎會是種驚嚇，但反正水瓶男樂此不疲。

他們會在非常詭異的時候說「我愛妳」，往往和很多男生相當的不同，而且不見得會有什麼特殊的原因，而很多水瓶男談戀愛時給女友很大的自由，他們不太愛約束女友，所以自己也偶爾很愛上演失蹤記，忘了接電話、懶得回訊息只因為他們想要多看看蔚藍的天空。

★雙魚男：

雙魚男在愛情當中是百分百浪漫的，大概醒著的每一秒都能用很多種不同的方法去表現自己有多愛這個女友，很多雙魚男在愛火正濃的時候往往都會有用不完的浪漫點子，他們自己是樂在其中的，在用心製造浪漫的當下，他們也很享受這樣的氣氛。

或該說是把美夢變成真實，把一般人只會在戲劇當中看到的上演到真實生活裡頭，他們的愛像是用不完一樣，這是一種雙魚男的天賦，雖然會讓有些人覺得太不實際，不過如果妳把每個雙魚男的國籍都想成是法國人，那或許妳就會覺得這樣生活真的還蠻正常的。

本文經授權轉自：亞提米斯

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