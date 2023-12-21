3星座注意！　聖誕節恐破財

▲聖誕節即將到來。（圖／資料照／記者彭懷玉攝）



記者陳俊宏／綜合報導

下周一就是聖誕節，清水孟國際塔羅小孟老師提醒，魔羯座、雙子座、金牛座恐破財！

Top 1 金牛座：投資失利，帳單爆表

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想投資股票與基金的金牛朋友，聖誕節期間倘若過度貪心眷戀投資市場，尤其美股，容易賠錢。吃聖誕大餐也要比較一下，現在通膨漲價潮，平安夜外出用餐容易點太多，帳單爆表。

另外，也要小心投資小人，切誤聽信他人言語亂投資，以免財富受損。建議在房間門打開45度角，放一個公豬撲滿，撲滿裡放888元，能扭轉財運。

Top 2 雙子座：突然破財，財來財去

聖誕節外出容易會有突發破財發生，比如手機耗損、交通罰單、交換禮物買太貴等。建議放個紅包袋在皮夾，能抵擋破財運。

Top 3 魔羯座：太多犒賞，花費較多

聖誕節你會找個方式好好犒賞自己，像是購買許多小奢侈品，除了能在穿搭上增添風采外，看到它的時候心情也會好轉。或跟三五好友、家人、愛人，在色香味俱全的餐廳裡，一同享受身心靈的豐盛饗宴，正因如此你會破財。

建議你動動小手查尋網路資訊，說不定能找到優惠資訊唷！也可在床頭放葫蘆，能淨化思緒，克制想法，讓小人遠離。

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