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4縣市大雨！強烈冷氣團今南下探9℃　「全台變天」時間曝

（圖／氣象署）

▲最新雷達回波圖。（圖／氣象署）

記者陳俊宏／台北報導

北北基宜大雨特報，各地越晚越冷！氣象粉專提醒，預計周一清晨是最冷時刻，各地低溫預估11-13度左右，平原空曠地區輻射冷卻效應明顯一點的話，有機會9-10度。另外，中央氣象署預報，周四各地降雨機率提高。

氣象署今天凌晨發布大雨特報，東北風影響，今日基隆北海岸，宜蘭地區及台北市山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區慎防坍方及落石。

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▼今晨0時至6時累積雨量圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

氣象署表示，今天大陸冷氣團南下，強度有機會來到強烈大陸冷氣團的等級，天氣將再度轉冷，北台灣白天以前的氣溫約15到17度，到了晚上會降到12、13度，其他地區白天高溫雖然可以回升至20到23度，但晚上中南部也會降到13至15度，剩下花東仍有17、18度。

氣象署指出，天氣方面，北部及東半部雖仍有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，但下半天降雨也會逐漸減少，其他地方為多雲到晴。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

氣象署提醒，周一冷氣團或強烈冷氣團影響，中部以北及東北部低溫只有11、12度，其他地區約13到15度，沿海空曠地區會再更低，夜間清晨相當寒冷，白天北部及東北部回溫有限，感受仍偏冷，其他地區也有涼意；水氣偏少，各地大多為多雲到晴，只有東半部有零星短暫雨。

氣象署預報，周二清晨冷氣團影響下，各地天氣仍偏冷，白天起冷氣團減弱，氣溫回升，各地高溫都來到20度以上；下周二、下周三各地為多雲到晴，東半部有零星短暫雨，下周三雲量有增多趨勢。

氣象署說，周四東北季風增強，不過強度不強、影響有限，只有北台灣天氣稍轉涼，南方雲系北移，各地降雨機率提高，北部、東半部、南部及中部山區有局部短暫雨，中部平地亦有零星短暫雨；周五東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，北部及東半部有局部短暫雨，中南部恢復為多雲到晴；周六東北季風減弱，東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書提到，今天下半天起，另外一股冷氣團再度南下，預計周一清晨是最冷時刻，各地低溫預估11-13度左右，平原空曠地區輻射冷卻效應明顯一點的話，有機會9-10度，預計周二才會有較明顯回溫；跨年天氣方面目前還有一點變數，再觀察幾天囉。

ET快訊
4縣市大雨！強烈冷氣團今南下探9℃　「全台變天」時間曝

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