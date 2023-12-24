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冷氣團灌頂！今晚到明晨最冷「跌破10度」　跨年無強冷空氣跡象

▲▼行人,路人,低溫,口罩,寒流,冬天,濕冷,保暖,禦寒,羽絨衣,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲冷空氣今南下，今晚到明晨最冷，低溫探10度或以下。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(24日)起冷氣團南下，強度有機會達強烈冷氣團，迎風面北部、東部陰雨，北海岸到東北角降雨較多，周一環境轉乾，今晚到明晨輻射冷卻效應，局部郊區或山區有10度或以下低溫，周二冷空氣減弱，一路到明年元旦暫無強冷空氣南下跡象，僅東北季風影響，下周四到六華南雲系通過，北東和中南部有降雨機會。

天氣風險公司分析師林孝儒表示，今再度伴隨一波強冷空氣逐漸南下，迎風北部、東部為陰有短暫陣雨天氣，尤其北海岸至東北角配合地形，降雨相對最多，日累積雨量有機會接近或達大雨等級，中南部以多雲或局部晴天氣為主，僅山區偶有零星短暫雨。明天起乾空氣移入，環境水氣將會減少轉乾，北部、東部可望轉為多雲並有陽光露臉。

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今日這波冷空氣影響至明日聖誕節，林孝儒指出，強度有機會達強烈冷氣團等級，北部、東部平地高溫16到18度、低溫11到14度；中南部平地高溫20到24度、低溫12到16度。

整體來說有些偏冷，今晚至明晨隨環境水氣減少，輻射冷卻效應有機會再顯著些，局部郊區或至山區都還是有10度或以下的低溫出現機會。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署）

林孝儒表示，周二這波冷氣團減弱之後，一路至明年元旦暫無強冷空氣南下跡象，期間僅以東北季風的強弱變化為主，這陣子天寒現象將有短暫的喘息空間了。

不過林孝儒也提醒，迎風面的北部、東部容易為陰有短暫陣雨的天氣外，周四至周六有機會受華南雲系通過影響，中南部雲量亦會增多外，也不排除有局部短暫陣雨發生。

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