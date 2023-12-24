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元旦連假「國道好走時段」出爐！重點壅塞時間＋路段一次看

▲▼國道元旦連假重點壅塞時段、路段。（圖／高公局）

▲元旦連假國道匝道封閉措施。（圖／高公局）

記者李宜秦／台北報導

元旦連假將至，本次假期共有三天假日，交通部高公局表示，其中南向車流尖峰多集中在元旦連假第1、2日上午，北向車流尖峰多集中在第2、3日下午，並公布國道好走時段，建議用路人避開尖峰時段，多利用大眾運輸，以節省寶貴時間。

元旦連假國道好走時段
一、西部國道：
(一)12月30日~12月31日，南向用路人建議早上6時前或中午12時後出發。
(二)12月31日~1月1日，中部地區北向用路人建議上午12時前出發，南部地區北向用路人建議上午9時前出發。

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二、國5：
(一)12月30日~12月31日，南向用路人建議上午5時前或下午5時後出發。
(二)12月31日~1月1日，北向用路人建議上午9時前出發。

▲▼國道元旦連假重點壅塞時段、路段。（圖／高公局）

▲▼國道元旦連假重點壅塞時段、路段。（圖／高公局）

▲國道元旦連假重點壅塞時段、路段。（圖／高公局）

高公局表示，為維持連假期間國道合理服務水準，高公局亦規劃實施匝道封閉、高乘載管制、匝道儀控等多項管制措施。其中入口匝道封閉措施(如附圖)每日不同，請民眾多加留意並配合規劃行程。

元旦連假管制措施
一、112年12月30日，5至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統、西螺南向入口；0至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用。

二、112年12月31日，5至12時，封閉國1埔鹽系統、西螺及國5石碇、坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用。

三、112年12月31日至113年1月1日，每日12至21時，封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口。

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