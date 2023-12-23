「學生妹、御姐」參加台南性愛趴！名額搶破頭　一查才知平均44歲

記者柯振中／綜合報導

台南市警第二分局偵查隊員警22日破獲一起群交性愛趴，逮捕了50歲張姓主辦人，以及其他7男4女等參與者。事後經過調查，這些參與的女性將身分包裝成御姐、學生妹等角色，不過平均年齡為44歲，且這已非張男首次舉辦性愛派對，目前詳情仍在調查當中。

台南市警第二分局偵查隊員警21日網路巡邏時，發現有人利用社群軟體，邀集民眾舉辦性愛派對，掌握身分、地點後，22日晚間前往公園路巷內的某間日租套房，逮捕了50歲張姓主辦人，以及其餘7男4女等參與者。

▲▼張姓男子透過網路發文，招攬7名男客參加性愛派對。（圖／記者林東良攝）



當時這些參與者分成2個房間開性愛派對，現場更是找到了294個保險套。警方調查後發現，張男透過社群軟體，在台中、台南、高雄等地舉辦性愛派對，吸引不特定男子報名參加，而消息發布以後，名額也瞬間被瘋搶。

想要報名這場派對，男性需要繳交3,300元的活動費用，透過匯款的方式，繳交至參與派對的王姓女子的帳戶，而收取現金、扣除住宿場地、保險套等物品的費用後，剩餘的錢則是張姓主辦人與女性參與者朋分。

▲張男與范女早非首次舉辦性愛派對，之前就被抓過。（圖／記者林東良翻攝）



警方還發現，張男與參與派對的56歲范女，今年8月間就已經舉辦過性愛派對，當時疑似因為有男性報名失敗，憤而檢舉，案件才曝光，沒想到2人又捲土重來，時隔4月再度舉辦性愛趴，完全抓不怕。此外，張男等人將參與女性包裝成「長腿妹妹」、「火辣御姐」及「學生妹」等身分，不過這次參與派對的女性年齡為44歲，就連范女也親自下場。

根據《中時新聞網》報導，張男供稱，8月被捕後他曾金盆洗手，從事計程車行業餬口，但有網友不斷敲碗、期待，他才會決定重出江湖，偷偷辦派對，沒想到還是被捕。目前警方依照妨害風化罪嫌，將主辦人張男、收費人王女送辦，其餘參與派對的7男3女，則分別依照社會秩序維護法，裁罰5,000元，詳情仍在調查當中。