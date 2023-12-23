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社會 社會焦點 保障人權

春酒遭男同事拖廁所！她傳訊：救我　期間7人進出…女被摀嘴性侵

▲粘姓計程車司機遭指控對身障女子兩度猥褻與三度性侵，但粘男辯稱與女子是男女朋友關係，女子也聲稱「有老公就是你」，檢不起訴。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲台南女子喝春酒時，慘遭男同事性侵。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／台南報導

台南女子小伶(化名)在餐廳工作，吃公司春酒時因有醉意想吐，慘遭陳姓男同事扶去男廁強吻，小伶趁隙發簡訊給店長喊「救我」後手機被搶走，期間有6名男子和打掃阿姨2度進出廁所，小伶都不敢再求救，慘遭性侵得逞。全案審理後，陳被依強制性交罪判處有期徒刑3年6月徒刑定讞，還要賠償30萬元，全案還可上訴。

小伶指控，她和陳男為餐廳同事，2021年4月15日晚間，她參加公司在自家餐廳舉辦的春酒時，因喝多身體不適，陳男見狀先陪她到外面抽菸，而後她因想吐，陳男假藉要扶她前往廁所，卻將她帶往男廁第一間，關起門抱住她親吻，她推不開，只好趁隙拿手機向餐廳店長發送求救訊息「救我、XX在欺負我、拜託」。

小伶表示，陳男發現她在求救，直接搶過手機丟在一旁，見她敲門喊叫，陳男強行將她雙手交叉緊握、摀住嘴巴，並以體型優勢控制門口，讓她心生恐懼不敢再呼救，遭陳男掀開連身裙指侵得逞，再逼她口交，經她不斷掙扎抵抗，終於趁陳男因酒意反胃嘔吐時，開門逃離，她因此事身心受創，除了提出刑事告訴，也要向陳男求償60萬元。

全案審理時，陳男坦承有與小伶進入廁所，但表示當天他也喝多想吐、是小伶主動說要陪他到男廁，他隨即抱著馬桶嘔吐、不知道跟在他後面的小伶發生什麼事，因為自己後來睡著了，沒有對小伶做任何舉動。

法院一審檢視餐廳監視器，認為2人在男廁內獨處了54分鐘，期間有6名男子及清潔阿姨2度進入男廁，卻沒有人聽見任何求救聲，且廁間內空間狹小，依陳男175公分、90公斤的體型，難以做出小伶控訴的種種舉動，雖然小伶曾傳出求救訊息，但單憑她的論述、並無補強證據，無法認定她確遭強制性交，判陳男無罪。

不過檢方上訴到台南高分院後，法官審後認為當下的環境會使小伶難以抵抗，陳男比小伶高出19公分、體重更重約35公斤，又搶走手機阻擋求救，小伶也說當時她害怕激怒陳男、反遭動手毆打，客觀上已達難以逃脫，事發後更出現情緒不穩崩潰大哭等壓力創傷，若僅依廁所空間狹窄及小伶未及時對外求救等理由判無罪明顯不妥，因此撤銷前審，依強制性交罪處陳男3年6月徒刑。陳男上訴到最高法院被駁回，全案定讞。

民事上，小伶向陳男求償精神撫慰金60萬元，陳男仍辯稱沒有違反小伶意願，他也不知道為何二、三審會判他有罪等語。台南地院審理，判陳男要賠小伶30萬元，全案還可上訴。

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