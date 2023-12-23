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大陸 大陸焦點 特派現場

甘肅積石山強震　中小學22日起陸續復課

▲▼甘肅6.2地震。（圖／CFP）

▲甘肅6.2地震死亡逾百人。（資料圖／CFP）

文／中央社

甘肅省積石山縣18日深夜發生強震，全縣學校校舍出現不同程度毀損，19日起即告停課。中國官媒報導，當地高中先自22日起以線上教學復課，初中及小學則自25日起線上或在災民安置點復課，幼兒園本學期不再復課。

央視新聞報導，積石山強震造成全縣各級學校校舍不同程度受損，部分學校損毀嚴重，全縣所有學校遂自19日起暫時停課。此後，積石山縣教育局依「線上線下相結合」及「一校一策」原則，安排復課及返校，復課工作自22日起展開。

積石山縣教育局副局長馬永宏表示，該縣21日安排所有教師前往全縣195個災民安置點展開心理輔導和教學輔導。22日起，全縣3所高中以班為單位展開線上教學，開始復課。

馬永宏指出，25日起，積石山縣初中將以班為單位展開線上教學；至於小學，4至6年級有條件開學的學校，開展線上教學，尚無條件開學的學校，由教師前往到災民安置點進行教學輔導。1至3年級則都由教師到安置點教學輔導。

他說，全縣幼兒園本學期不再復課，由教師在災民安置點展開心理輔導和遊戲活動。

積石山縣教育局並表示，全縣244所學校中，經鑑定能安全使用的學校，將於25至29日陸續返校上課；主體結構沒有損傷的學校則利用寒假修復，確保2024年春季開學能返校上課。

至於主體結構受損的學校，將利用寒假期間搭建活動板房（組合屋），2024年春季開學後在板房教室進行過渡性上課，同時制定校舍重建規劃，力爭2024年開春後動工建設，8月中旬完工，確保秋季學期正常投入使用，學生按時返校上課。

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