300萬粉女網紅！笑稱甘肅地震「與我何干」　惹網怒：沒教養

記者廖翊慈／綜合報導

大陸女網紅「董事軒」19日在社交平台上開直播時，嘻皮笑臉稱甘肅地震與自己距離800公里遠，「跟我有什麼關係？」該段影片引起眾人撻伐，「是多無腦，才會講這種垃圾話。」董事軒今（21）日發出道歉文，並捐款5200元至災區（人民幣，下同，約台幣2.3萬元），但仍無法平息網友的憤怒。

▲董事軒在「快手」平台上擁有300萬粉絲。（圖／翻攝自抖音）

據《鳳凰網視頻》報導，12月19日，300多萬粉絲的女網紅「董事軒」開直播提及甘肅地震時，嘻皮笑臉引發網友熱議。有網友憤怒表示，身為一個公眾人物說出這樣的話十分不合適。據悉，董事軒的快手帳號（一短影音平台）粉絲高達300萬。

▲她笑稱，「甘肅地震跟我有什麼關係嗎？」（圖／翻攝自微博）

影片中，董事軒頂著素顏直播，有人留言甘肅發生地震了，其則回應，「甘肅地震離我這800公里、1000公里遠呢，跟我有什麼關係嗎？」說完董事軒甚至嘻皮笑臉地湊近鏡頭。

雖目前董事軒本人已道歉並捐款，但相關影片留言區仍吸引破萬網友撻伐，「為什麼這種人都能成為所謂的網紅」、「不封殺，留過年嗎」、「沒教養，人有三不笑，不笑窮人，不笑病人，不笑遭難的人」、「三百多萬粉絲，就捐五千塊喔」、「為什麼要關注這種垃圾」、「巨型傻逼」、「閉上嘴吧，講這種垃圾話有沒有自尊啊」、「這麼無腦，真的看了目瞪口呆」。

▲董事軒本人道歉，並捐款人民幣5200元。（圖／翻攝自微博）

