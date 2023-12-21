雪上加霜！甘肅凌晨再有4.1地震　累計死傷1115人

記者蔡儀潔／綜合報導

甘肅18日深夜發生規模6.2地震，截至20日共有135人罹難、980人受傷。雪上加霜的是，震中積石山縣今（21）日凌晨再發生規模4.1地震。

▲甘肅地震後倒塌的房屋。（圖／CFP）

據中國地震臺網正式測定，12月21日04時02分在甘肅臨夏州積石山縣（北緯35.77度，東經102.80度）發生規模4.1地震，震源深度8千米。

此次4.1地震登上大陸微博熱搜第一，網友紛紛為災區祈福。有民眾PO文感嘆，「神經衰弱 半夜四點嗚哇嗚哇來這麼個警報真的麻了 到現在也睡不著。」

據官方通報，截至20日，地震造成甘肅省113人遇難，782人受傷；青海省22人遇難、198人受傷，兩地共有135人罹難、980人受傷，累計死傷人數達1115人。

據《新華社》報導，中國地震台網中心地震預報部高級工程師韓顏顏指出，此次地震雖屬規模6.2，但震源深度僅有10公里，屬淺源地震，進一步加劇了地震的破壞性。

另外，韓顏顏表示，積石山地震的初步震源機制分析結果顯示，此次為「逆衝型地震」，這類型地震會產生更為強烈的地面震動，造成巨大嚴重影響。除地震本身破壞性強外，天氣與人口密度也是導致人員傷亡大的客觀因素。

▲甘肅地震導致青海臨近村莊民宅被土石流滅頂。（圖／翻攝微博）

面對這起地震災害，大陸政府全力支持抗災搶險，截至20日20時，大陸國家防災減災救災委員會、應急管理部會同國家糧食和物資儲備局向甘肅、青海地震災區累計調撥13.55萬件中央救災物資，已運抵12.66萬件，在途0.89萬件。

根據大陸應急管理部數據，截至19日晚，國家綜合性消防救援隊伍共出動救援人員2042人、救援車381輛、搜救犬37隻趕赴災區救援。