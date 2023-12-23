藍綠衝刺！賴清德中台灣拉選票　侯友宜凱道號召6萬人、大咖全到場

▲國民黨總統候選人侯友宜。（資料照／記者宋良義攝）

記者皮心瑀／台北報導

2024總統大選倒數21天，國民黨規劃凱道造勢，將於23日晚間7點30分登場，除了總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康外，15名泛藍的縣市長、議長以及國民黨不分區立委候選人包括韓國瑜等都將集結，而前總統馬英九、前副總統蕭萬長、前立法院長王金平、國民黨主席朱立倫也都會到齊，黨務人士預估全場支持者可望上看6萬人。

藍營這周末凱道大造勢，民進黨總統候選人賴清德則選擇至中台灣拉票，23日將前往南投、彰化、台中、苗栗、新竹縣。事實上，根據《ETtoday民調雲》22日公布最新民調，民進黨賴蕭配與前次調查相比，中部地區支持度掉了5.9個百分點，而與國民黨侯康配整體支持度相比僅差1.4個百分點，這周末賴清德道中台灣能否穩住選情，而侯友宜在凱道衝刺會不會就此逆轉民調，值得關注。

國民黨秘書長黃健庭表示，凱道晚會名為「台灣平安、人民侯康」，要邀請所有反貪腐、反「綠能你不能」雙標執政、盼望下架無能政府、希望國家安全、社會公益、經濟繁榮的朋友，都能夠加入行列，一起對無視人民痛苦的民進黨發出怒吼。

根據國民黨規劃，現場將投影出民眾近8年來對民進黨執政不滿匯集成的耶誕樹，還有體育賽事常出現的「Kiss Cam」，最後還有巨大的2024跟國旗排字活動，並出動空拍機拍攝，展現出創黨129年的國民黨在支持者力挺下持續立足至今的氣勢。

黨務人士指出，凱道造勢格外具有「重返執政」的政治意涵，因此光是動員軍公教警消等親藍社團，以及雙北立委小雞跟議員民代的動員，就至少有2萬人到場，王金平也曾透露會動員2萬，再加上各地方團體自發應動員，前來與會的支持者可能上看6萬人。