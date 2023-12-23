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2024屏東熱博插秧喜迎經典泰迪熊登場　千碗飯湯免費暖身

▲2024屏東熱博插秧泰迪熊登場 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲2024屏東熱博插秧泰迪熊登場 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東熱博彩稻插秧活動暨屏東飯湯節，23日在屏東農業物產館登場，縣長周春米揭曉今年彩繪稻田主題，就是深受大小朋友喜愛的可愛經典泰迪熊，並帶領現場來賓及遊客下田一起體驗插秧，為2024屏東熱帶農業博覽會暖身，現場免費發放的上千份特色飯湯暖心又暖胃。

▲2024屏東熱博插秧泰迪熊登場 。（圖／記者陳崑福翻攝）

活動邀請縣內各鄉鎮市區農會的家政班媽媽，展現絕妙廚藝，發揮創意運用在地農產食材，並以閩南、客家、原民、異國等四種風味主題出發，研發屏東在地的特色飯湯料理，新鮮現煮上千份特色飯湯，免費提供現場鄉親大快朵頤，讓大小朋友直呼超級美味。

縣長周春米帶領眾人一起下田種植彩稻充滿感動，她說，因為彩稻節讓農民可以站在第一線成為主角，這次更是透過全球知名的「經典泰迪熊」，讓屏東農民行銷屏東、行銷臺灣，並透過實際種稻讓孩子們了解農家的辛勞，只有揮汗如雨的辛勤耕耘，才能歡喜收割。

縣府農業處表示，活動現場除了讓遊客近距離欣賞新種的鮮活彩繪稻田風光，在農業物產館內也安排飯湯展示及農特產品展售活動，食米小學堂食農體驗活動更是吸引許多家長帶著小朋友們一起來做湯圓和牛搵水(客家麻糬)，品嘗臺灣傳統米食點心的香甜滋味。

2024屏東熱帶農業博覽會將於2月3日至3月3日舉辦，縣府邀請全臺各地的民眾來到屏東熱帶農業博覽會參觀，一同親身體驗屏東農業的堅強實力與精采魅力。

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屏東熱博插秧飯湯節屏東農業物產館

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