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金山三和國小春分體驗插秧　攜手實踐新北SDGs核心目標

▲金山三和國小春分插秧趣 攜手實踐新北SDGs核心目標。（圖／新北市三和國小提供）

▲金山三和國小春分體驗插秧，攜手實踐新北SDGs核心目標。（圖／新北市三和國小提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山區三和國小日前全體師生一起下田插秧，除了以自己的身心與家鄉土地親密互動，以謙卑惜福的心向耆老與大自然學習之外，孩子們也以自己多年無毒友善的耕種經驗，與遠道而來的興南國小三年級孩子們分享，藉由孩子彼此間真誠共享、合作及行動的學習歷程，扎下厚實的基礎。

三和國小一年一度的春分插秧體驗學習，在地方耆老帶領全體師生向土地公完成敬天祝禱的儀式後正式開始，孩子們熟練的赤腳下田，將一株株秧苗插在田裡適當的位置，而興南國小的師生則在三和六年級孩子的帶領下，赤腳踏進冰涼的田水裡，感受金山田土的黏稠及自然環境的清新，在歡笑中順利完成人生插秧初體驗。

▲金山三和國小春分插秧趣 攜手實踐新北SDGs核心目標。（圖／新北市三和國小提供）

▲孩子們也以自己多年無毒友善的耕種經驗。

而在片刻的休息之後，三和國小今年依舊邀請到從事爆米香工作已長達50餘年的黃銀河先生到校親自示範爆米香，在倒入三和孩子們自己種的無毒友善米之後，所有孩子們看著逐漸加熱的米香桶，驚喜期待，終於在「嗶」長聲哨音後，「碰」的一聲加上孩子的驚呼聲。

現場散發出濃濃的米香味，不僅讓孩子們體會到米食加工變化後的神奇，尤其在入口之後，香香酥酥的無毒爆米香，在嘴裡層層化開，也讓孩子們感受傳統米食點心的美好滋味，從產地到餐桌的直感式食農教育目標「好玩、好香、好吃、好感動」，就在三和團隊精心規劃下順利達成。

▲金山三和國小春分插秧趣 攜手實踐新北SDGs核心目標。（圖／新北市三和國小提供）

▲從事爆米香工作已長達50餘年的黃銀河先生到校親自示範爆米香。

一年級朱楚恩說，自己住在金山，在幼兒園時也下田插秧過，當時有點怕怕的，但是現在的我好期待可以下田插秧，我發現，今天我下田後站得比以前更穩了，也可以把手中的稻苗穩穩的種在泥土裡，好期待可以趕快到收割那一天。

四年級林以恩說，每年我最期待的就是下田插秧了，尤其學校這2年都會安排黃伯伯到學校爆米香，看到自己種的無毒友善米可以「碰」的一聲後變成超好吃的爆米香，就覺得很神奇，也很有成就感，原來米食這麼有趣，我種的米這麼好吃。

▲金山三和國小春分插秧趣 攜手實踐新北SDGs核心目標。（圖／新北市三和國小提供）

▲三和團隊就將發展已久的無毒友善食米特色發展為校訂課程。

六年級陳方說，今天負責擔任指導興南國小的小朋友插秧，其實自己有點害羞，但是很開心能與他們分享插秧的技巧，對於他們的問題我都能順利的回答，而且也會提醒他們秧苗插在田裡的間距以及在泥巴裡移動身體的小技巧，我覺得今天的我，非常厲害。

輔導室主任胡皓崴表示，為了深化孩子的食農教育體驗，今年特別著重於讓三和的孩子們與外校的孩子們互動，鼓勵三和的孩子們將自己家鄉的無毒友善環境理念，透過思考、表達、實踐及反思，讓插秧不僅是活動，同時為自己的家鄉及產業感到驕傲。

▲金山三和國小春分插秧趣 攜手實踐新北SDGs核心目標。（圖／新北市三和國小提供）

▲孩子們熟練的赤腳下田，將一株株秧苗插在田裡適當的位置。

三和國小校長陳紹賓表示，新北市教育局為落實校園SDGs永續發展目標，訂有新北市環境教育工作計畫，並結合十二年課程網要之環境教育議題，鼓勵各校發展以環境教育為導向的校訂課程，逐步發展在地化環境教育特色。

陳紹賓指出，三和團隊就將發展已久的無毒友善食米特色發展為校訂課程，並緊扣SDGs的SDG2「消除飢餓：確保糧食安全，消除飢餓，促進永續農業」與SDG12「責任消費及生產：促進綠色經濟，確保永續消費及生產模式」2大核心目標，引導孩子們透過與他人、家鄉環境及自己的思考互動，發展自發性的、互利共好的永續環境公民素養。

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