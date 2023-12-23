妻子偷吃前男友！丈夫花4年「完美復仇」　結局全場嗨爆：就是報應

▲有人妻於近日透露，自己被老公「騙離婚」。（示意圖／pexels）

圖文／CTWANT

人夫的復仇！有人妻於近日透露，多年前自己偷吃大學前男友還發生了關係，後被老公抓包，雖然2人為此大吵一架，但老公還是很大度的原諒了她，豈料如今她卻被「騙離婚」，還揹了上千萬的貸款，且對方更冷嘲熱諷「不會叫那個前男友出來幫忙嗎？不是說很愛妳，讓他一起揹下這些債啊！」老公的種種行為都讓她十分心寒，也不知道如何是好。

原PO於近日在臉書社團「離婚討論區」發文指出，最近被老公騙離婚，她回想約莫4年前與老公關係一度冷淡，後與大學前男友重新聯絡上還發生了關係。豈料，老公後來發現了2人的聊天紀錄，當場抓包，並嚴厲的遣責她，後來2人持續爭吵了一陣子，但老公還是很大度的原諒她，生活又再度回到了原狀，原PO也以為能順利度過這次的婚姻危機。

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但前幾年老公對她說，想要開間公司投資不動產業，要用她的名字去開公司，後來也確實設立了公司，且設立公司的資金都是老公出，所有的事也都是老公在處理，原PO因為心有愧疚，所以很多事情都沒有過問，過程中也陸續都有幫老公簽了很多文件。後來老公說要用投資公司去跟銀行借款1900萬的錢，身為負責人的原PO也幫忙簽了跟銀行貸款的文件，之後錢也有順利貸款下來，接著老公叫她陸續把錢先提領一部份出來拿給他，原PO也照做了。

然而過了幾個月後，銀行竟不斷向她追債，要她償還貸款，而老公則「用一些他的法律知識胡亂故意曲解法條」來騙她假離婚，原PO解釋，因爲想說老公大學跟研究所都唸法律，所以就被言語給矇騙了，且老公還承諾說等到處理完債務就會重新登記結婚。

離婚後，2人還是跟過往一樣同住在公公名下的房子，沒想到幾個禮拜後，老公每天晚歸，交了女朋友，原PO跑去質問，老公則開始冷處理，還說「我們離婚協議都寫好了，不然你想怎麼樣？」，這時原PO問「我還在被追債，這些貸款那你想怎麼處理，你不是說是因為債務而先離婚的嗎，之後要登記回來」，未料對方馬上變臉說，「從頭到尾都沒有簽署過任何跟公司有關的契約，貸款的金額」，還指提領現金都是原PO一個人去做的。

這時原PO大聲吼「這不都是你叫我做的嗎」，老公四處看了一下，確認家中沒有錄音設備後回嗆「妳有什麼證據，可以證明妳把錢給我？」後來雙方不斷吵架，目前原PO則請了律師，但是她也坦言「委任的律師跟我講，這場官司以民事訴訟來看，我根本沒有勝算，因爲我無法舉證我所講的，跟我所做的」，自己現在則每月都被貸款追著跑，老公也不斷精神轟炸她，還不時冷嘲熱諷的說「妳不會叫妳那個前男友出來幫忙妳嗎，他不是說很愛妳，讓他跟妳一起揹一下這些債啊」。

此文一出，便引起熱議，網友紛紛留言，「如果這件事情是真的，顯然你老公已計畫許久，想要報負妳的出軌順便讓妳人生毀了！真是城府很深的男人」、「哇靠，你老公太有智慧了」、「怎麼辦，你被設局了」、「只能說外遇者踢到鐵板了，遇到報仇三年不晚的男人，不鼓勵也不可憐」、「不得不說這真是報應！背叛者就該有此下場」、「於私，妳不忠在先。於公，配合老公詐貸在後。我也是無語了。」

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