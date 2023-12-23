20歲高鐵女乘務員列車上「無呼吸心跳」！3醫師乘客死神手中搶命

▲婦產科醫師劉劍洪（灰衣女子）發現女乘務員心跳停止，立即開始搶命。（圖／翻攝微博）



記者柯振中／綜合報導

大陸高鐵近日發生一起意外，20歲的女乘務員在工作過程中突然心臟停止，嚇得同事急忙透過廣播，詢問是否有醫師乘客能幫忙。而3名醫師聽見廣播，也立即衝往事發車廂救人，所幸經過10分鐘搶救，成功將女乘務員救了回來。

綜合陸媒報導，婦產科醫師劉劍洪22日搭乘高鐵，準備前往參加計畫生育年會，沒想到乘車的途中，突然聽見列車廣播，尋找醫務工作者，於是她立即起身，前往廣播內所說的包廂。

抵達事發包廂後，劉劍洪發現，有名年約20歲、身高175公分左右的女乘務員倒在地上，而且已經沒了呼吸心跳，嚇得她立即向一旁的人員呼喊，要求盡速拿被子、保暖衣物過來。

▲▼所幸經過10分鐘的搶救，女乘務員成功恢復過來，事件圓滿落幕。（圖／翻攝微博）



除了劉劍洪以外，還有2名醫師陸續到場，3人於是開始討論急救方案，由劉劍洪負責胸外按壓、另一名醫師做人工呼吸，還有一名中醫則是幫忙扎針。

所幸經過10分鐘的搶救，女乘務員恢復了呼吸心跳，重新有了反應。劉劍洪也對此感慨，當下覺得生命十分脆弱，很想大聲哭出來，還好成功救了一條人命，事件圓滿落幕。