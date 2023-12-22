新地標！高鐵台南站「花魁車地景公園」啟用　0系新幹線列車亮相

▲高鐵台南站前廣場「花魁車地景公園」今(22)日舉辦啟用典禮。（圖／台灣高鐵）

記者李姿慧／台北報導

座落於高鐵台南站前廣場「花魁車地景公園」今(22)日舉辦啟用典禮，展示被暱稱為「花魁車」的0系新幹線列車，將成台南地區旅遊新景點與鐵道文化新地標。高鐵也規劃6條遊程，不但有專人導覽地景公園，還可進入車室參觀。

高鐵台南站前「花魁車地景公園」揭幕，行政院副院長鄭文燦致詞時表示，台灣高鐵公司是日本新幹線在海外最成功的典範，不僅安全、準時、友善，且推出很多創新服務，也成為台灣南北大動線，是各地旅遊觀光的重要交通工具。高鐵桃園站的高鐵探索館，保留許多台灣高鐵從興建到營運的文物，看得出軌道建設正在累積經驗。這次花魁車也可以促進台日之間的軌道外交，百年的台鐵、台灣高鐵與新幹線，雙鐵是兩國之間非常好的交流項目。

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台灣高鐵公司董事長江耀宗則表示，今一起見證世界高鐵的鼻祖—日本新幹線0系列車在台灣永久公開展示的一刻。2017年高鐵探索館在桃園啟用後，台灣高鐵著手花魁車修復工作，甚至遠赴日本請益，期盼真實重現列車當年的風采。

江耀宗說，台灣高鐵2019年正式展開車輛內外的修復整飭作業，回復到「台灣高鐵興建期的限界測量車」模樣，同時決定讓「花魁車地景公園」落腳台南，成為繼英國後，在日本本土之外、第二個公開展示新幹線0系列車的國家。

▲「花魁車地景公園」今啟用，行政院副院長鄭文燦(右)、台灣高鐵公司董事長江耀宗(中)與總經理鄭光遠(左)，於花魁車駕駛艙內合影。（圖／台灣高鐵）

江耀宗指出，未來希望「花魁車地景公園」不只成為台南的新地標、新景點，更是象徵台日鐵道情誼、傳播鐵道文化的重要據點。

「花魁車地景公園」啟用後，台灣高鐵也規劃6條專屬旅遊行程，每條行程都特別安排專人導覽地景公園，還可進入花魁車車室參觀。行程也結合台南知名美食小吃及景點，及近期很夯的搭帆船遊安平港、國立台灣文學館及台南市美術館2館等行程，並入住星級飯店。