陸東西交通大動脈2030年建成　總長2100公里沿長江貫穿4省2直轄市

▲滬渝蓉高鐵路線圖。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

連接大陸長江流域各省市的東西高鐵「大動脈」中段，安徽合肥至湖北武漢段正式獲得批覆，將於12月底開建。這條合武高鐵是整條滬渝蓉高鐵「承東啟西」的關鍵工程，代表全線建設進入加速衝刺期。

▲湖北宜昌龍泉河特大橋橋面施工竣工。（圖／CFP）

《中國新聞周刊》報導，滬渝蓉高鐵建成後，上海至成都、上海至重慶的運營里程預計將分別縮短為1875千米（公里，下同）、1594千米，旅行時間將分別由現在的12.2小時、10.7小時縮減至6.7小時、5.3小時。

滬渝蓉高鐵全線西起上海，途經江蘇、安徽、湖北、重慶，東至四川成都站，沿途共有蘇州、南京、合肥、武漢等19座城市，貫穿4省2直轄市，總長約2100公里，預計2030年前全面建成。

▲滬渝蓉高鐵湖北荊門站已具雛形。（圖／CFP）

中國區域科學協會長江經濟帶研究專委會主任、四川省區域科學學會會長周江提到，長江經濟帶作為大陸的經濟重心之一，「儘管長江經濟帶發展迅速，但也面臨著資源分布不均、環境污染、城鄉發展不平衡等問題，滬渝蓉高鐵的建設可以提升區域內的交通便利性和效率，促進流域經濟增長、實現區域均衡發展。」

周江強調，周江認為，滬渝蓉高鐵對上海、蘇州、重慶、成都、南通、南京、合肥和武漢等城市而言，課可提供更多的經濟交流和發展機遇，至於六安市、天門市、恩施土家族苗族自治州和資陽市等經濟規模相對較小的城市而言，在進一步便利資源要素的流通和人才的流動同時，也可能會加劇一些城市的「虹吸效應」，「城市的資源和人才可能加速流向更大的城市，加劇區域內的不平衡發展。」