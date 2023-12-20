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搭高鐵「遇到佔位瞎妹」老先生超無助　她不忍了開嗆！

▲▼高鐵,旅客,列車,月台。（圖／記者李姿慧攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李姿慧攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友先前搭高鐵返鄉，看到兩位妹妹坐在行李放置區滑手機，也已佔據了部分走道，後來更讓要拿行李的老先生不知所措，於是她直接上前幫忙，同時也開口教育了一番，結果對方完全無視，令她錯愕不已。

「高鐵遇到佔位瞎妹！」女網友昨在Dcard娓娓道來，她表示此事雖過一段時間，但想到仍一肚子火，之前她搭高鐵返鄉，在對號座車廂的行李放置區，看到兩位妹妹把行李放入後，便坐在自己行李旁滑手機。

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她見狀不由得傻眼，心想「這是對號座車廂，不是自由座，照理來說不能有其他人的；而且她們坐在那邊，其他人根本不能放行李；還有她們好像以為自己很苗條，但其實人都已經佔到走道了，旁邊就是出入口，這樣別人怎麼走？」

▲▼高鐵,高鐵月台,高鐵北返,高鐵車票,高鐵自由座。（圖／高鐵公司提供）

▲示意圖，與本文無關。（圖／高鐵公司提供）

起先原PO只是暗自吐槽，直到有位老先生要拿在行李區的行李，卻被兩位妹妹擋住，正不知如何是好時，她才起身上前，直接幫老先生拿，這時妹妹們終於意識到自己影響到別人了，但也僅起來一下下，接著又迅速坐回去。

忍無可忍的她脫口說道，「妳們這樣別人怎麼拿行李？不能這樣佔位置啊！」然而，兩位妹妹就這樣裝作沒聽到，一路坐到她下車。

對此，網友們也搖頭直呼，「遇到這種一定直接檢舉，有夠沒禮貌」、「列車長來就會跑了」、「台灣最美麗的是人真諷刺」、「妳幹嘛不檢舉」。

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