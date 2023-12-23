立委激戰／太陽花、「半分忠」之子、白委三腳督　組織票成勝敗關鍵

▲邱臣遠、吳崢、張智倫在中和選情激烈。（圖／記者屠惠剛攝、賴清德競辦提供、翻攝張智倫臉書）



記者杜冠霖／台北報導

在現任立委江永昌宣布不競選連任後，新北市中和立委選情呈「三腳督」局勢，國民黨推出前立委張慶忠之子張志倫、民眾黨提名現任立委邱臣遠、民進黨則徵召「太陽花學運」的吳崢力拼接棒，該選區原本預期藍營輕騎過關，但候選人幾波交鋒後，戰況卻越發膠著，在整體大選選情偏冷、藍綠各自歸隊狀況下，中間選票將成為勝敗關鍵。

民進黨候選人吳崢是「太陽花學運」世代、形象清新，但因跟過去選戰相比是「跨區辦案」，基層實力較為薄弱，國民黨候選人張智倫，其父為前立委張慶忠，在當年立法院審查服貿時被謔稱為「半分忠」，其母是資深議員陳錦錠，在地實力雄厚，但樹大招風、爭議也多，地方藍軍分裂態勢明顯。

而在民眾黨總統候選人麾下、享有最多媒體關注的現任立委邱臣遠也力拚突圍，但選情冷、藍綠歸隊情況下，能爭取多少中間選票還有待檢驗。

對於選情，綠營地方輔選人士透露，中和本就是藍大於綠選區，江永昌能連下兩城，不僅是個人條件優秀、大環境因素也有影響，如今整體選情較為逆風，確實非常艱辛，但張智倫爭議連環爆、且當地藍軍分裂嚴重，現雖還未反超，但已經進入射程範圍內，更被列入重點輔選區，能否順利接棒還是要看江永昌是否全力輔選，最大化轉移組織票。

吳崢表示，中和選情從一開始接近10個百分點的差距，隨著勤跑基勤，並揭發中和張智倫家族空中高爾夫違建、從政財產暴增至破百億、土地329筆、利用民代職權炒作自家土地，甚至口出狂言認為沒有中和房產的就不是中和人，中和選民也看不下去張家蠻橫作為，願意站出來相挺。十一月底民調已經只落後誤差範圍，目前差距1.7個百分點。

吳崢表示，最後會加緊衝刺，從舉辦親子活動、基層座談、勤跑市場公園、車隊掃街，包括蔡英文、賴清德、陳其邁等黨內大咖也都陸續會來站台加持，希望能夠團結所有力量，一舉突破藍大於綠的政治版圖，下架黑心建商家族，守住中和。

▼立委候選人吳崢競選總部。（圖／記者呂佳賢攝）



而藍營部分，張智倫父親為國民黨前立委張慶忠，張於美國當地考取會計師執照，並擔任美國、台灣會計師。藍營人士認為，張形象清新，學經歷完整，面對2位外來的對手，張智倫完全沒有畏懼，內部多份民調也顯示，遠遠領先另外兩位對手。

相較於對手吳崢，張智倫主打陸戰，張智倫認為，自幼跟隨父母在中和參與選民服務，最後階段的陸戰將強調「在地性」，自己從小在中和長大，中和也有很多同學、親戚，認為在中和選民服務做得很好，未來將貫徹「抓貪官、打貪腐、防堵詐騙」，重啟特偵組掃貪、抓黑金、拚治安；反觀對手不曾在中和深耕經營，鄉親們也沒見到他們服務。

張智倫表示，近期努力上節目宣揚理念，強調自己的財經專業，因為在選民服務時常有民眾反映這幾年經濟狀況不穩定，希望能運用自己的財金專業進入立法院，把財政做好，監督政府把把錢花在刀口上；此外，近期也推出很多長照、日照政策，以及青年就業問題，因自己也是中壯年世代，希望可以透過自己的力量，協助更多青年。

▼國民黨立委參選人張智倫（左）。（圖／記者許靖騏攝）



邱臣遠則指出，這次中和立委選舉等同全國總統大選在新北的縮小版，確實是三分天下態勢。從2020年民眾黨得票數來，全國大概是11.22％，中和區當時是11.23％，而根據台灣民意基金會發布的民調，民眾黨目前支持度約25.3％，民眾黨內參民調基本上也都有接近這樣的數字，基本上民眾黨目前在中和支持度約23-25％。

邱臣遠說，近期拜票過程中，明顯感受到將近3成的中間選民，越來越願意表態，尤其柯文哲參選，對民眾黨小雞有一定程度的加分效果。他也批評， 張智倫代表傳統家族政治勢力延續，吳崢代表傲慢腐敗民進黨政府政權保衛戰，兩人雖號稱年輕世代，然基本是新包裝裝舊產品，還是跳不出藍綠惡鬥。

▲民眾黨立委候選人邱臣遠出席競選總部成立大會。（圖／記者林敬旻攝）