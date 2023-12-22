天冷猝死案例「室內比室外還多」！醫師提醒：有5症狀趕快就醫

▲林謂文表示，與室外相比，室內才是猝死的好發地。（資料照／記者李毓康攝）



記者柯振中／綜合報導

受到寒流影響，全台各縣市氣溫較低，疑似天冷猝死的案例也因此增加，光是20日至21日傍晚，全台就有59人猝死。對此，台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文表示，與室外相比，室內才是猝死的好發地，民眾在家也務必注意保暖，避免意外發生。

由於寒流來襲，全台氣溫急遽降低，22日清晨各地普遍溫度介於8至12度之間，也因此傳出了許多疑似天冷猝死的案例，光是20日至21日傍晚，全台就有69人到院前無呼吸心跳，搶救後只有10人恢復聲明跡象，其中年紀最小的死者僅出生21天。

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許多民眾會認為，猝死通常發生在戶外，不過林謂文曾經提醒，從研究統計來看，來到醫院的猝死患者，很多是在室內發生、室外反而比較少，顛覆了以往的觀念，其實室內猝死的案例層出不窮。

▼林謂文表示，從研究統計來看，來到醫院的猝死患者多發生在室內，室外猝死案例較少。（示意圖／記者周宸亘攝）

林謂文也對此提醒，民眾睡覺起床後，接觸到冷空氣以前，可以在被窩做暖身運動，達到預熱的效果，高風險族群也可以在床邊放些衣服，起床以前先添衣保暖，且起床後可以多喝溫熱開水，甚至是多賴床5至10分鐘，讓身體適應外界的變化。

林謂文也提醒，若是出現胸悶、胸痛、呼吸急促，或是喘、心悸等5種症狀，就要懷疑可能有心腦疾病，務必盡速就醫，避免意外發生。

此外，心臟科醫師陳冠任也在《健康2.0》節目中提醒，除了身體要做好保暖工作以外，其實頭部、頸部也十分重要，同樣要注意保暖，避免意外發生。