選戰觀察／400年來第一戰！侯友宜「回嘉」　盼「嘉義人支持家己人」

▲侯友宜回防嘉義車掃，朴子人氣爆棚，黃麗貞擔任麥克風手。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／嘉義報導

國民黨總統候選人侯友宜22日回故鄉嘉義縣拜票，一早除了與無黨籍立委參選人林國慶合體外，下午民進黨籍前省諮議員黃文峯與太太、前太保市農會總幹事黃麗貞，更穿上侯競選背心，表態力挺。黃麗貞致詞時也特別強調，侯是朴子市400年來首位總統候選人，呼籲「嘉義人支持家己人」。而回到故鄉的侯友宜在掃街過程中，似乎也感受到嘉義的溫暖，讓陪同的國民黨立法院總召曾銘宗說，「諸羅山400年來第一戰」這句話已經開始發酵，現在嘉義縣選情已經不一樣。

侯友宜今日在嘉義的多場致詞時都提到，他是在朴子出生的，也是他成長的故鄉，小時候曾為了要眺望朴子的全貌，冒險爬上高達40公尺的朴子自來水塔，至今在新北市府的貴賓室內，還掛著那幅自來水塔的圖畫，時時提醒自己要「飲水思源」，不管到甚麼地方，都要想到故鄉朴子。

侯友宜這番感性告白，所要傳達的無非是他對朴子的感情，無論他離開家鄉有多遠，他的心依舊緊緊繫著家鄉的人事物，而家鄉的人也沒有讓他失望，今日侯友宜在朴子車掃時確實有很多支持者走到街上力挺，綿延1公里長的道路上全部是支持者一手揮國旗、一手比出3號，其他路段上，也有很多自發性的支持者爭相與侯友宜揮手。這樣的景象跟侯之前在高雄車掃的感覺有很大的不同，可見人親土親，在選戰上還是有一定的影響力。

而最特別的便是民進黨籍的黃文峯夫婦連袂出面力挺侯，而黃的太太黃麗貞是前朴子市長，今日不只要大家力挺侯友宜，更在下午車掃時直接擔任麥克風手，一路上不斷喊話，包括，「嘉義人支持家己人」、侯是「嘉義人的驕傲，朴子之光」，更直接表示，過去自己是民進黨縣黨部主委，但總統大選她支持對的人、走對的路。黃氏夫婦與侯友宜交情匪淺，黃文峯也是侯的小學同學，他們的支持，無疑是為侯的選情注入強心劑，應更能促進朴子大團結。

此外曾銘宗今日也透露，明年1月9日在嘉義市還有一場造勢晚會，1月11日在嘉義縣朴子也將舉辦一場「從總統出生地出發」的造勢活動，就是希望可以不斷喚起嘉義人支持侯友宜的心。

從2020年總統候選人得票率來看，當時韓國瑜與張善政搭檔，在嘉義縣只有98,810票，但蔡英文與賴清德的組合則拿到197,342票，蔡實實在在贏了韓9萬8千多票，也因此賴清德日前便喊出，此次大選在嘉義縣要贏侯友宜10萬票。

嘉義地方人士不諱言，嘉義基本盤依舊是綠大於藍的地方，國民黨在民進黨士氣最差的2008年總統選舉時，馬英九在嘉義還是輸了2萬多票，所以侯要在嘉義翻轉，還需要一番努力。不過該人士也強調，侯友宜畢竟是嘉義人，人不親土親，這點便是侯的優勢。

但是藍營人士也表示，侯友宜過去行事低調，鮮少對外提及他自己的私事，且侯自己也說過他後來的工作都在北台灣居多，所以很多人是因近期侯要選總統，才知道他原來是嘉義人。輔選人士建議，未來不到一個月的時間，侯一定要強化他跟嘉義還有南部的連結，讓民眾知道，他是南部小孩，一定知道南部需求，也有能力帶給南部人新的希望。



