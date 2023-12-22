批民進黨政府打詐不利　吳欣盈酸：詐騙金額2千億「可發2次五倍券」

記者陳家祥／台北報導

2024副總統政見發表會22日登場。民眾黨副總統候選人吳欣盈在第二輪發言時，民進黨點名政府打詐不利，幾乎台灣每一個家庭都有受過詐騙訊息，「每年遭詐騙的金額更高達2千億，快要可以再撥兩次的五倍券了」，近年來，台灣詐騙犯罪嚴重，甚至於被稱為「詐騙之島」，人心惶惶。

▲民眾黨副總統候選人吳欣盈出席電視政見發表會。（圖／記者林敬旻攝）

吳欣盈主張，強化資安、從源頭解決詐騙犯罪的問題。台灣必須要安全，從資安到國安，人民都需要有保障。2022年以及2023年年度的代表字票選中，「騙」、「詐」分別入圍前三名。根據統計，幾乎台灣每一個家庭都有受過詐騙訊息，「每年遭詐騙的金額更高達2千億，快要可以再撥兩次的五倍券了」，近年來，台灣詐騙犯罪嚴重，甚至於被稱為「詐騙之島」，人心惶惶。

吳欣盈主張引進歐盟的GDPR，也就是歐盟的個資法。台灣的個資法落後先進國家30年以上，而歐盟的個資法已經有超過50個國家採用，「我們只要經過修法，就能夠讓民眾成為自己資料的主人」。

吳欣盈強調，台灣有嚴重的資安外洩問題，詐騙集團能夠很容易地取得國人的個資。尤其在疫情期間，國人都留下許多的實名資料，「你們知道，這些資料都拿去哪裡了嗎？修法後將能有效保障人民的權益，不管是國家、政府還是企業，都必須更嚴謹地保護資料，避免資料外洩」。

此外，吳欣盈強調，打詐要同時上下游進行，才能有效解決。台灣詐騙問題嚴重的另一個原因就是政府掌握不到詐騙所得。90%的詐騙所得是透過虛擬貨幣轉走，執政黨到現在對於虛擬貨幣的交易管制及洗錢防制管理距離國際的標準還差很遠。將虛擬貨幣納管，不只可以增加政府稅收，還可以保護人民。

吳欣盈強調，要做好資安防護，也要將硬體納入規範。從個人到國家，資安都息息相關。在數位化的時代，資安已經能夠在實體的世界上對我們造成影響。在2021年，美國的石油運輸管線，就曾因為遭到駭客入侵而癱瘓。你們能想像，假設是高鐵的控制系統被駭客攻擊，會發生什麼事嗎？大家是否記得，去年美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台的時候，我們許多重要的政府網站都被癱瘓了好幾個小時，我們在民間的話，應該要在幾分鐘之內就能即時回復才對。