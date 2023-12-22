安全索沒斷！邱國正打臉海軍少將　曝海虎艦搶修浮標「脫勾落水」

記者劉人豪／高雄報導

海軍艦隊指揮部256戰隊海虎軍艦，21日下午發生人員落水意外，導致陳姓少校等穿著救生衣的6人不慎落水，目前3人仍失蹤。至於事故發生的原因，海軍艦隊指揮部發言人政戰主任林傳盛少將今（22）日早表示，是湧浪過大造成安全索撕裂導致落水，不過國防部長邱國正下午探視海虎潛艦傷者時強調，安全索並沒有斷裂，而是變形導致安全扣環鬆脫。

▲海虎潛艦驚傳6官兵不慎落水，目前仍有3人失蹤，持續搜救中。（圖／記者賴文萱翻攝）

256戰隊海虎潛艦午間執行任務期間裝備脫落，實施浮航固定時，因瞬間湧浪過大，造成陳姓少校等6名官兵不慎落水，3人救起，而失蹤的3人至今未尋獲。今早林傳盛表示，甲板人員均依規定穿著救生衣佩掛安全索，但湧浪過大，造成安全索撕裂導致落水。

▲國防部長邱國正赴醫院探視海虎潛艦傷者。（圖／記者吳世龍攝）

不過邱國正今日下午前往醫院探視5名傷者時表示，初步了解是原本在船艙裡面的「救命浮標」受湧浪影響鬆脫出來，艦長考慮可能會影響到未來航行安全，才派遣官兵登上甲板搶修補救，另外邱國正也強調安全索並沒有斷裂，而是變形導致安全扣環鬆脫，未來也會進一步改善，也強調會全力搜救失蹤人員，對造成社會關切表達歉意。