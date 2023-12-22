【廣編】日本大人氣點心吃過沒！大豆製成的營養棒0添加麵粉「全新口味登台」營養輕脆好吃

▲SOYJOY大豆營養棒全新口味《白巧克力夏威夷豆》，輕脆口感，好吃又涮嘴。

圖、文／金車大塚提供

日本人就是很會做點心！風靡日本OL辦公室裡的抽屜小物，非SOYJOY大豆營養棒莫屬，最新從日本引進的植脆人氣主打「白巧克力夏威夷豆」口味，輕脆好吃不甜膩，涮嘴到讓人情不自禁想一根接著一根，值得大家把抽屜備好備滿。以大豆為主製成的營養棒，其中尤以豆奶可可及大豆泡芙粒為市面少見，既特別又好吃，全素也可吃；不僅是日本OL療癒首選推薦，還可以當作早餐、下午茶、熬夜、加班的補給和不罪餓的解饞聖品，適合隨時隨地都享受！

日本大人氣「SOYJOY大豆營養棒」含膳食纖維輕鬆獲得飽足感，熱量僅約2顆茶葉蛋（約140大卡），作法是整顆大豆除去薄皮，使用烘焙方式將營養封存，每根擁有35顆優質植物性大豆蛋白質營養，不含膽固醇，沒有添加任何麵粉、小麥粉，健身、登山、跑步、衝浪、騎單車等時刻，都能好好補充滿滿大豆能量；凹豆咖、露營咖更是不能錯過，好撕開的獨立包裝方便攜帶，放包包也不占空間。

新口味「白巧克力夏威夷豆」使用了全新大豆技術，做成泡芙脆粒，配上夏威夷豆果仁，營造出鬆脆新滋味，卡ㄘ卡ㄘ地讓人想要一口接一口；更採用大豆做成的豆乳可可，不僅濃郁好吃，口感甜而不膩，因不含蛋、奶，全素者也可以安心享用。SOYJOY大豆營養棒還有宛如英式巧克力司康的杏仁巧克力口味；藍莓、草莓、葡萄、蘋果等多種果乾口味也很受歡迎。7-ELEVEN、全家便利商店、Hi-Life萊爾富、OK超商、美廉社、家樂福、日藥本舖、松本清、康是美、寶雅、札幌藥局、Tomod’s、唐吉訶德、網路momo、PChome等通路都可以買得到。