東京鏈球菌疫情發警報　作家提醒：去日本玩2場所戴口罩

記者黃翊婷／綜合報導

日本東京近日首度發布「鏈球菌感染」流行警報，感染後可能伴隨發燒、喉嚨痛、草莓舌或嘔吐等症狀，且好發於兒童。旅日台灣作家張維中22日透過臉書發文提醒，最近到日本、東京旅行的遊客要小心，除了注意多洗手，進出人多的地方或是搭電車時，建議戴上口罩。

▲張維中提醒民眾，近日前往日本旅遊的旅客要注意多洗手、戴口罩。（示意圖／達志影像）

根據《日本放送協會》報導，目前在東京主要流行的是A型鏈球菌咽喉炎，感染後會有2至5日的潛伏期，隨後突然出現38度以上高燒，並有喉嚨痛、草莓舌或是嘔吐等症狀，好發於兒童。

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日本當局統計，11日至17日的一周內，各醫療機關的確診人數來到一定數值，根據保健所內的人口比例推算，已經超過東京都整體人口30％，同時超過流行警報門檻，因此，當局也在21日下午正式發布鏈球菌感染流行警報。

旅日台灣作家張維中22日在臉書「張維中。東京模樣」發文提醒，最近到日本、東京旅行的遊客要小心，除了多洗手，進出人多的地方或是搭電車時，建議戴上口罩，雖然新聞報導說兒童比較容易感染鏈球菌，但網路上有不少成人留言，聲稱大人也容易感染，症狀比一般感冒更嚴重，希望大家多注意自身健康狀況。