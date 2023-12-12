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LIVE／「橘色惡魔」西門町快閃演出！來台首場踩街粉絲暴動了

記者林育綾／台北報導

「橘色惡魔」日本京都橘高校吹奏樂部來台第4天，今（12）日上午在北一女校慶演出後，傍晚6點半又現身台北西門町，預計帶來長達40分鐘的踩街演出！這是橘高校來台的首場踩街表演，現場吸引大批粉絲和民眾圍觀，嗨爆西門町街頭，同步在文化總會社群平台及《ETtoday新聞雲》也將全程直播。

▲▼橘色惡魔襲捲高雄。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲「橘色惡魔」日前襲捲高雄，今日轉戰西門町，帶來台灣首場踩街演出。（圖／記者許宥孺翻攝）

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「橘高校吹奏部（橘色惡魔）」去年來台於國慶大典表演後，掀起橘色風暴；文化總會今年再度邀請「橘色惡魔」，為台灣民眾帶來多場「活力滿滿！微笑滿滿！夢想滿滿！」的精彩表演。12月9日抵達後，10日在高雄時代大道上展現橘色魅力，12日又在富士大飯店快閃表演，以及在北一女校慶演出8首曲目。

▲北一女120周年校慶，京都橘高校吹奏部交流演出。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼橘色惡魔上午在北一女演出。（圖／記者林敬旻攝）

▲北一女120周年校慶，京都橘高校吹奏部交流演出。（圖／記者林敬旻攝）

「橘色惡魔」今晚抵達西門町，帶來如同在日本商店街遊行的長距離行進式演奏，傍晚6點半開始從「in 89豪華影城」出發，一路行經武昌街、漢中街，再走到西門捷運6號出口的彩虹地景，最後抵達西門紅樓北廣場定點演出，遊行路線總長度700公尺，整體演奏時間長達40分鐘，這也是橘高校來台的首場踩街演出。

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