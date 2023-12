「橘色惡魔」嗨爆西門町！來台首場踩街演出　700公尺人潮塞爆了

記者林育綾/台北報導

「橘色惡魔」日本京都橘高校吹奏樂部在台掀起風暴!今(12)日晚間動員近百團員,現身西門町帶來台灣首場踩街演出,一路行經武昌街、漢中街,最後到西門紅樓定點表演;現場吸引滿滿人潮圍觀,許多民眾也沿路跟隨,嗨爆西門町。

▲橘色惡魔快閃西門町演出。(圖/記者湯興漢攝)

「橘色惡魔」橘高校吹奏部來台第4天,今(12)日傍晚現身台北西門町踩街,帶來如同在日本商店街遊行的長距離行進式演奏。橘色惡魔6點半從in 89豪華影城出發,一路行經武昌街、漢中街,再走到西門捷運6號出口的彩虹地景,稍作休息後,最後抵達西門紅樓北廣場定點演出,全程長達約700公尺。

▲▼橘色惡魔現身西門町踩街演出,現場人潮滿滿,民眾塞爆西門町街頭觀賞。(圖/記者湯興漢攝)

在遊行演出開始前,影城前方沿著漢口街兩側已湧入滿滿人潮等待,6點30分一到,橘色惡魔準時出發,沿街揮舞著旗幟,一邊演奏、跳著活力滿滿的舞步前進,每位成員臉上都綻放青春洋溢的笑容,並不時向街邊民眾揮手,充滿節奏感的演出和元氣的口號,熱情渲染街頭。

許多粉絲也拿起手機或相機,甚至動用自拍棒高舉沿路拍攝,現場擠滿熱情民眾,不僅有許多粉絲隨著橘色惡魔行進;也有大批人群早一步在西門紅樓廣場等待。最後定點演出時,人潮洶湧,甚至紅樓2樓商家陽台、窗邊都擠滿人潮。

▲▼橘色惡魔快閃西門遊行演出,現場人潮滿滿。(圖/記者湯興漢攝)

▲▼橘色惡魔快閃西門町遊街演出,最後於紅樓廣場定點表演。(圖/記者湯興漢攝)

「橘色惡魔」稱號的來由,是由於京都橘高校為日本管樂大賽的常勝軍,高超的技術、整齊劃一走位,經常奪下金獎,活力滿滿的魅力也經常受邀到國外演出;而團員們身穿橘色制服,所以被譽為「橘色惡魔」,這是對他們超強實力的致敬。

▲「橘色惡魔」高超的技術、整齊劃一走位享譽國際。(圖/記者湯興漢攝)

去年橘色惡魔首度來台在國慶大典演出後,就在台灣掀起橘色風暴;今年再度受到文化總會邀請,為台灣民眾帶來多場「活力滿滿!微笑滿滿!夢想滿滿!」的精彩表演。

▲▼橘色惡魔快閃西門町演出。(圖/記者湯興漢攝)

橘色惡魔此行在12月9日抵達台灣,10日下午在高雄時代大道展現橘色魅力,晚間在承億飯店快閃表演;11日在高雄觀光,搭乘期間限定「柑橘號」輕軌列車,留下許多美好回憶後;12日又在富士大飯店快閃表演,以及在北一女校慶演出8首曲目,晚間則在西門町街頭快閃演出。後續將於12月14日在國家音樂廳進行售票演出,並預計在12月15日返回日本。

▲▼「橘色惡魔」在西門町帶來長達700公尺的遊行演出,從6點30分至7點稍作休息後,7點半在紅樓定點表演畫下句點。(圖/記者湯興漢攝)



★橘色惡魔快閃西門 演出曲目:

・Down by the riberside

・We are confidence man

・ひとりぼっちの晩餐会(Be our guest)

・We’re All in This Together

・オーシャンゼリゼ(Les Champs-Élysées)

・マンボNo.5(Mambo Nº 5)

・ハイ・ホー(Heigh-Ho)

・アメリカンパトロール2(American Patrol 2 )

・ディープパープルメドレー(Deep Purple Medley)

・星に願いを(When You Wish Upon a Star)

・トリステーザ(Tristeza)

西門紅樓定點演出

・Up town funk

・マイ・ウェイ(My way)

‧Sing Sing Sing