「橘色惡魔」嗨爆西門町！來台首場踩街演出　700公尺人潮塞爆了

記者林育綾／台北報導

「橘色惡魔」日本京都橘高校吹奏樂部在台掀起風暴！今（12）日晚間動員近百團員，現身西門町帶來台灣首場踩街演出，一路行經武昌街、漢中街，最後到西門紅樓定點表演；現場吸引滿滿人潮圍觀，許多民眾也沿路跟隨，嗨爆西門町。

▲橘色惡魔快閃西門町演出。（圖／記者湯興漢攝）

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「橘色惡魔」橘高校吹奏部來台第4天，今（12）日傍晚現身台北西門町踩街，帶來如同在日本商店街遊行的長距離行進式演奏。橘色惡魔6點半從in 89豪華影城出發，一路行經武昌街、漢中街，再走到西門捷運6號出口的彩虹地景，稍作休息後，最後抵達西門紅樓北廣場定點演出，全程長達約700公尺。

▲▼橘色惡魔現身西門町踩街演出，現場人潮滿滿，民眾塞爆西門町街頭觀賞。（圖／記者湯興漢攝）

在遊行演出開始前，影城前方沿著漢口街兩側已湧入滿滿人潮等待，6點30分一到，橘色惡魔準時出發，沿街揮舞著旗幟，一邊演奏、跳著活力滿滿的舞步前進，每位成員臉上都綻放青春洋溢的笑容，並不時向街邊民眾揮手，充滿節奏感的演出和元氣的口號，熱情渲染街頭。

許多粉絲也拿起手機或相機，甚至動用自拍棒高舉沿路拍攝，現場擠滿熱情民眾，不僅有許多粉絲隨著橘色惡魔行進；也有大批人群早一步在西門紅樓廣場等待。最後定點演出時，人潮洶湧，甚至紅樓2樓商家陽台、窗邊都擠滿人潮。

▲▼橘色惡魔快閃西門遊行演出，現場人潮滿滿。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼橘色惡魔快閃西門町遊街演出，最後於紅樓廣場定點表演。（圖／記者湯興漢攝）

「橘色惡魔」稱號的來由，是由於京都橘高校為日本管樂大賽的常勝軍，高超的技術、整齊劃一走位，經常奪下金獎，活力滿滿的魅力也經常受邀到國外演出；而團員們身穿橘色制服，所以被譽為「橘色惡魔」，這是對他們超強實力的致敬。

▲「橘色惡魔」高超的技術、整齊劃一走位享譽國際。（圖／記者湯興漢攝）

去年橘色惡魔首度來台在國慶大典演出後，就在台灣掀起橘色風暴；今年再度受到文化總會邀請，為台灣民眾帶來多場「活力滿滿！微笑滿滿！夢想滿滿！」的精彩表演。

▲▼橘色惡魔快閃西門町演出。（圖／記者湯興漢攝）

橘色惡魔此行在12月9日抵達台灣，10日下午在高雄時代大道展現橘色魅力，晚間在承億飯店快閃表演；11日在高雄觀光，搭乘期間限定「柑橘號」輕軌列車，留下許多美好回憶後；12日又在富士大飯店快閃表演，以及在北一女校慶演出8首曲目，晚間則在西門町街頭快閃演出。後續將於12月14日在國家音樂廳進行售票演出，並預計在12月15日返回日本。

▲▼「橘色惡魔」在西門町帶來長達700公尺的遊行演出，從6點30分至7點稍作休息後，7點半在紅樓定點表演畫下句點。（圖／記者湯興漢攝）



★橘色惡魔快閃西門 演出曲目：

・Down by the riberside

・We are confidence man

・ひとりぼっちの晩餐会(Be our guest）

・We’re All in This Together

・オーシャンゼリゼ（Les Champs-Élysées）

・マンボNo.5（Mambo Nº 5）

・ハイ・ホー（Heigh-Ho）

・アメリカンパトロール２（American Patrol 2 ）

・ディープパープルメドレー（Deep Purple Medley）

・星に願いを（When You Wish Upon a Star）

・トリステーザ（Tristeza）

西門紅樓定點演出

・Up town funk

・マイ・ウェイ（My way)

‧Sing Sing Sing