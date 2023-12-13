「橘色惡魔」便服亮相！逛故宮、吃牛肉麵　願望清單滿足了

▲「橘色惡魔」受邀逛故宮、吃牛肉麵，還獲得「故宮X迪士尼」最新聯名商品，滿足願望清單。（圖／文化總會提供）



記者林育綾／台北報導

「橘色惡魔」昨日3場演出大展橘色魅力後，今（13）日實現在台灣觀光的許願清單，團員們受到國立故宮博物院邀請，到三希堂享用期待已久的「紅燒牛肉麵」，並獲得故宮商店贈送的「迪士尼系列限定桌曆」，開心的與米奇、米妮同框拍照，留下美好回憶。

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▲▼橘色惡魔昨（12）日在西門町踩街演出，沿線聚集3萬人圍觀。（圖／記者湯興漢攝）

文總今年再度邀請「橘色惡魔」日本京都橘高校吹奏樂部來台演出，為了此行來台7天的旅程，除了準備多首從未在台灣演出的曲目，學校也也私下提供同學們的願望清單，期待能在短短7天內表演之餘，也有機會享受台灣道地的美食與美景。

▲「橘色惡魔」受邀前往故宮吃牛肉麵，滿足願望清單。（圖／文化總會提供）

「橘色惡魔」昨12日晚間於西門町踩街演出造成轟動，沿線聚集約3萬民眾觀賞，熱情滿漲，嗨爆西門町街頭；而文總今日特別為橘色惡魔規劃觀光行程，讓師生能好好放鬆，中午前往國立故宮博物院，並在三希堂享用午餐。

▲▼橘色惡魔享用願望清單之一的「紅燒牛肉麵」。（圖／文化總會提供）



故宮副院長黃永泰特別現身，為橘高校吹奏樂部介紹故宮歷史，並大力推薦故宮商店。三希堂也端出學生願望清單之一的「紅燒牛肉麵」，搭配餐廳特有的景色，讓橘色惡魔在用餐之餘享受美麗的山景，鳥瞰整個院區，期待同學們能留下美好的回憶。

▲▼用餐後，橘色惡魔前往故宮精品商店，興奮挑選紀念品。（圖／文化總會提供）



文總提到，橘色惡魔們在享用完餐點後，興奮前往故宮商店，挑選紀念品帶回日本送給家人、朋友，故宮商店經銷商台灣碩網網路娛樂股份有限公司執行長永田博丈也驚喜現身，贈送橘高校師生們超受歡迎的新商品「迪士尼系列限定桌曆」，永田博丈表示，很歡迎橘高校來台灣，期望短短7天能快樂的享受台灣的一切。

▲▼「橘色惡魔」逛故宮買紀念品，滿足願望清單。（圖／文化總會提供）

文總表示，去年橘色惡魔來台，故宮精品特別贈送可愛的「故宮 X snoopy桌曆」，學生們收到後都驚喜不已，今年他們再次來台，故宮商店牽起去年未盡的緣分，透過文創能量讓學生更認識台灣，也帶給學生們難忘的回憶。

▲▼「橘色惡魔」受邀逛故宮、吃牛肉麵，還獲得最新「故宮X迪士尼」聯名周邊。（圖／文化總會提供）

▼「橘色惡魔」西門町踩街演出：