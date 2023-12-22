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台南好YOUNG搖滾耶誕演唱會　歌迷冒嚴寒搭帳棚卡位

▲韓國女團MAMAMOO成員輝人WHEE IN，21日晚抵達台灣，數百名歌迷早早守侯高雄機場接機，足見其魅力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲韓國女團MAMAMOO成員輝人WHEE IN，21日晚抵達台灣，數百名歌迷早早守侯高雄機場接機，足見其魅力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

在台南好YOUNG搖滾耶誕演唱會獨家開唱的韓國女團MAMAMOO成員輝人WHEE IN，21日晚抵達台灣，數百名歌迷早早守侯高雄機場接機，足見其魅力，而永華市政中心旁演唱會現場更有歌迷搭帳棚卡位，輝人22日晚將現身彩排。

▲韓國女團MAMAMOO成員輝人WHEE IN，21日晚抵達台灣，數百名歌迷早早守侯高雄機場接機，足見其魅力。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲韓國女團MAMAMOO成員輝人WHEE IN，21日晚抵達台灣，數百名歌迷早早守侯高雄機場接機，足見其魅力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南好YOUNG搖滾耶誕演唱會23日晚登場，市政府邀請輝人來台表演，她搭乘長榮航空班機，原訂22日晚10時55分抵達，但延後至11時13分入境高雄國際機場。雖然行程保密，但歌迷神通廣大，現場聚集約3、4百人迎接， 高雄航分局出動警力維持秩序，藝人保全公司派出保鑣六人，輝人一行才順利搭車離開機場，直奔台南住宿酒店。

▲韓國女團MAMAMOO成員輝人WHEE IN，21日晚抵達台灣，數百名歌迷早早守侯高雄機場接機，足見其魅力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

22日輝人舉行見面記者會，隨後於下午6時參加演唱會彩排，23日將為大家帶來精彩演出，共同歡度耶誕假期。

▲韓國女團MAMAMOO成員輝人WHEE IN，21日晚抵達台灣，數百名歌迷早早守侯高雄機場接機，足見其魅力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

輝人曾為多齣電視連戲劇演唱序曲，榮登當地音樂排行榜冠軍，包括《機智醫生生活》演唱的OST《With My Tears》，《青春紀錄》演唱的OST《Shine On You》，《衣袖紅鑲邊》演唱的OST《盼了又盼》等。睽違兩年輝人在2023年10月帶著個人首張正規專輯《In The Moo》。

▲韓國女團MAMAMOO成員輝人WHEE IN，21日晚抵達台灣，數百名歌迷早早守侯高雄機場接機，足見其魅力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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