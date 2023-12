台南好YOUNG搖滾耶誕演唱會　歌迷冒嚴寒搭帳棚卡位

▲韓國女團MAMAMOO成員輝人WHEE IN,21日晚抵達台灣,數百名歌迷早早守侯高雄機場接機,足見其魅力。(圖/記者林東良翻攝,下同)

記者林東良/台南報導

在台南好YOUNG搖滾耶誕演唱會獨家開唱的韓國女團MAMAMOO成員輝人WHEE IN,21日晚抵達台灣,數百名歌迷早早守侯高雄機場接機,足見其魅力,而永華市政中心旁演唱會現場更有歌迷搭帳棚卡位,輝人22日晚將現身彩排。

台南好YOUNG搖滾耶誕演唱會23日晚登場,市政府邀請輝人來台表演,她搭乘長榮航空班機,原訂22日晚10時55分抵達,但延後至11時13分入境高雄國際機場。雖然行程保密,但歌迷神通廣大,現場聚集約3、4百人迎接, 高雄航分局出動警力維持秩序,藝人保全公司派出保鑣六人,輝人一行才順利搭車離開機場,直奔台南住宿酒店。

22日輝人舉行見面記者會,隨後於下午6時參加演唱會彩排,23日將為大家帶來精彩演出,共同歡度耶誕假期。

輝人曾為多齣電視連戲劇演唱序曲,榮登當地音樂排行榜冠軍,包括《機智醫生生活》演唱的OST《With My Tears》,《青春紀錄》演唱的OST《Shine On You》,《衣袖紅鑲邊》演唱的OST《盼了又盼》等。睽違兩年輝人在2023年10月帶著個人首張正規專輯《In The Moo》。