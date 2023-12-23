朝陽科大後山祭「速限25」超慢速！明年開抓　警：已13車自摔

▲朝陽科大後山的吉峰東路「速限25」明年1月起正式開抓，警方將設置移動測速照相。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中市霧峰區吉峰東路、朝陽科大後山段是學生往返宿舍重要道路。警方統計自今年9月至今，已經有13件自摔車禍，經分析主要肇因是駕駛車速過快。霧峰警方指出，為防制事故發生，規劃該路段速限25公里，明年1月22日起正式執行，規劃移動測速照相，範圍是該路段其中約900公尺。

▲警方指出，明年1月22日起，將在該路段設置移動測速照相。（圖／記者許權毅翻攝）



霧峰警分局表示，吉峰東路（朝陽科大後山路段）是通往朝陽科大第二宿舍區主要道路，為山區危險急彎路段，為提醒用路人勿有高速行駛及危險駕車行為，路權機關已設置多面「速限25」、「慢」及「警52」測速取締等標誌牌面。

經統計，該路段自今年9月1日起迄今，已發生13件機車自摔（未與他車發生碰撞）交通事故，主要肇因是駕駛人超速行駛所致。霧峰警方除了在周邊道路規劃防制危險駕車、取締酒駕及環警監聯合稽查改裝噪音車等勤務外，將規劃執行移動式測速照相，遏止超速違規亂象，期能降低交通事故發生。



霧峰警分局呼籲，目前為宣導期間，這處超速取締將於明年1月22日開始執法，用路人行經該路段務必減速慢行，注意路況，以保障用路人行車安全。