102歲人瑞阿嬤撿回收狂走3公里！天一黑迷路　警陪走「護駕國寶」

▲台中一名102歲超勇阿嬤，5日獨自外出撿回收狂走上公里路途，結果天黑之後迷路，員警趕緊陪走守護。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中市后里區一名陳姓阿嬤已經102歲，身體仍相當硬朗，時不時出門撿回收。5日下午，阿嬤從月眉所轄區一路沿著甲后路行走，進入后里所範圍內，已經走了1公里多。員警獲報後，看見阿嬤在車速頗快的路邊，卻無法回答家的方向，於是再陪她走了2公里「護駕」，1小時後家屬到場，警方才知道眼前阿嬤是102歲的人瑞「國寶」。

大甲警分局后里分駐所5日18時許獲報，一名阿嬤推著回收車，在車流頗快的甲后路邊行走。員警陳禹帆獲報到場後，上前詢問阿嬤要去何處？阿嬤卻只喃喃說著「要回家」，經查阿嬤身上沒有證件，也答不出自己的身分、家人聯繫方式，陳員只好跟在老婦人後方保護她的安全。

19時20分左右，員警已經從甲后路與后科路口，陪著阿嬤走了將近2公里，一路到三豐路、成功路口。所幸派出所傳來好消息，阿嬤家屬找不到人奔赴派出所報案，趕緊到場會合。

家屬表示，該名阿嬤已經102歲，身體仍相當硬朗，家庭經濟情況沒有不好，但阿嬤仍常出門撿拾回收物，家人也常常勸說，不過老人家無法聽進去。阿嬤疑似因年紀大，天黑後就比較難分辨方向，找不到回家的路，所幸當天沒有發生意外。

后里分駐所所長梁兆瑋呼籲，家中如有年長者疑有失智情形，除了隨時關心長者身體狀況外，也應幫失智長者掛上防走失手鍊及在衣服繡上姓名及家屬聯絡電話。