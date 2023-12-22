梵蒂岡教廷文化教育部核准　藍易振接任輔仁大學新校長

▲輔仁大學新任校長藍易振博士。（圖／輔仁大學提供；以下同）

生活中心／綜合報導

梵蒂岡教廷文化教育部正式批准藍易振博士擔任天主教輔仁大學新任校長。這項決定於2023年12月14日由教廷文化教育部公告，續送台灣教育部核准後聘任之。這標誌著一個新的時代即將在輔仁大學展開。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲梵蒂岡教廷文化教育部同意函。

藍易振博士，一位資深學者與管理者，在2023年9月21日的第13屆董事會第20次會議上被選為新校長，他的願景和對教育的深刻理解獲得了廣泛的認同，將接替即將卸任的江漢聲校長，帶領這所擁有百年歷史的學府進入新的未來。

54歲的藍易振博士在台北士林出生長大，畢業於天主教方濟高中，並在澳洲西雪梨大學獲得資訊管理博士學位。他的領導下，輔仁大學計劃進一步國際化，並在堅守百年傳統的同時，開創新篇章。

藍校長提出五大發展目標G.R.A.C.E包含全球定位、強化國內招生與通道、激活國際夥伴關係、與醫院學術政府社區和產業合作整合、以及創業和慈善參與。這些目標旨在提升大學的國際地位，增加國內外學生招生，並與各行各業合作，確保可持續發展。

面對台灣少子化所帶來的挑戰，藍校長強調維持教育品質的重要性。他計劃通過與天主教大學合作，建立海外基地來擴大學生基礎，同時不降低教育質量。作為一位與天主教有著深厚連結的人，藍校長將他的信仰與對教育的熱情融入到輔仁大學的未來發展中。