　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

梵蒂岡教廷文化教育部核准　藍易振接任輔仁大學新校長

▲梵蒂岡教廷文化教育部同意 藍易振教授擔任 天主教輔仁大學新任校長 。（圖／輔仁大學提供）

▲輔仁大學新任校長藍易振博士。（圖／輔仁大學提供；以下同）

生活中心／綜合報導

梵蒂岡教廷文化教育部正式批准藍易振博士擔任天主教輔仁大學新任校長。這項決定於2023年12月14日由教廷文化教育部公告，續送台灣教育部核准後聘任之。這標誌著一個新的時代即將在輔仁大學展開。

▲梵蒂岡教廷文化教育部同意 藍易振教授擔任 天主教輔仁大學新任校長 。（圖／輔仁大學提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲梵蒂岡教廷文化教育部同意函。

藍易振博士，一位資深學者與管理者，在2023年9月21日的第13屆董事會第20次會議上被選為新校長，他的願景和對教育的深刻理解獲得了廣泛的認同，將接替即將卸任的江漢聲校長，帶領這所擁有百年歷史的學府進入新的未來。

54歲的藍易振博士在台北士林出生長大，畢業於天主教方濟高中，並在澳洲西雪梨大學獲得資訊管理博士學位。他的領導下，輔仁大學計劃進一步國際化，並在堅守百年傳統的同時，開創新篇章。

藍校長提出五大發展目標G.R.A.C.E包含全球定位、強化國內招生與通道、激活國際夥伴關係、與醫院學術政府社區和產業合作整合、以及創業和慈善參與。這些目標旨在提升大學的國際地位，增加國內外學生招生，並與各行各業合作，確保可持續發展。

面對台灣少子化所帶來的挑戰，藍校長強調維持教育品質的重要性。他計劃通過與天主教大學合作，建立海外基地來擴大學生基礎，同時不降低教育質量。作為一位與天主教有著深厚連結的人，藍校長將他的信仰與對教育的熱情融入到輔仁大學的未來發展中。

ET快訊
太冷！攤商胸痛倒地猝死　家人悲喊：他沒心臟病史
TVBS民調／賴蕭配政見會後掉到33%　侯康配緊追差1個百分
韓男歌手爆「偷拍18女私密片」！　4身分線索曝光
Joeman買特斯拉「1功能在台灣有啥屁用」　4個月後才用服
《紅白》卡司預告驚見大咖女團！　粉絲暴動
赴日注意！　日本入境手續變了
班導猥褻強摸高中女生！　狼師囂張嗆：我快退休了不怕

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

寒流仍持續！專家示警「入夜後迎第2低溫」　下探9度　

東京爆「A型鏈球菌」疫情！羅一鈞分析風險：不會發旅遊疫情警戒

與女友激戰　室友躲門外偷聽「手伸進褲子」！他崩潰錄下全程

陸解禁石斑魚「僅7家養殖場放行」　農業部喊話：勿分化台灣漁民

癌症第5大死因！攝護腺癌早期症狀不明顯　醫：排尿困難需留意

狂中彩券＋抽獎！他看命盤解析「中獎體質」　網嘆：我是絕緣體

「就學服役3+1」被批有漏洞　教長：有把關機制「滾動修正問題」

寒流+跨年雙不利因素！羅一鈞：明年第1周「呼吸道病例恐激增」

過年恐沒火車搭！台鐵產工連署「依法休假」　衝擊公司化首個疏運

梵蒂岡教廷文化教育部核准　藍易振接任輔仁大學新校長

用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開

24歲香港正妹來台當車手　IG曝行蹤...三峽老街被逮

「拿多少薪水就做多少事」　男曝用離職心態工作會更好

吳宗憲合體張蘭提大S：妳女兒（？）　喊話汪小菲去台北「我全罩住了」

創意運動！瓶蓋當棒球　不同握法投出多變球路

騎士路中央撿東西被叭　不爽掏西瓜刀狂揮砍車

寒流來襲氣溫下探10度　最冷剩6度4縣市豪大雨

教授回憶國中事蹟　自製噴霧器險些出糗

女賊剛交保偷吃北檢外送漢堡　被逮稱肚餓！點餐書記官傻眼

陸夫妻街頭爆衝突引圍觀　路人合唱《後來》幫解圍

寒流仍持續！專家示警「入夜後迎第2低溫」　下探9度　

東京爆「A型鏈球菌」疫情！羅一鈞分析風險：不會發旅遊疫情警戒

與女友激戰　室友躲門外偷聽「手伸進褲子」！他崩潰錄下全程

陸解禁石斑魚「僅7家養殖場放行」　農業部喊話：勿分化台灣漁民

癌症第5大死因！攝護腺癌早期症狀不明顯　醫：排尿困難需留意

狂中彩券＋抽獎！他看命盤解析「中獎體質」　網嘆：我是絕緣體

「就學服役3+1」被批有漏洞　教長：有把關機制「滾動修正問題」

寒流+跨年雙不利因素！羅一鈞：明年第1周「呼吸道病例恐激增」

過年恐沒火車搭！台鐵產工連署「依法休假」　衝擊公司化首個疏運

梵蒂岡教廷文化教育部核准　藍易振接任輔仁大學新校長

藝術魂上身！美短「畫出一條屎路」　奔放構圖驚呆萬人：太有才

青海地震災區挖出一家五口　三成人用棉被抱著兩名孩子一同遇難

爭取3億經費補助交通船汰舊換新　台東盼首艘明年投入營運

直擊／侯友宜回嘉人氣爆棚！　朴子綿延1公里支持者不斷沿街放彩炮

市場攤商清晨低溫中理貨倒地猝死　家人悲痛喊：他沒心臟病史

謝承均曝新歡「19年前就認識」！　曬合照引「前女友」吃味留言

iPhone 14四折、舊機三千有找　德誼特賣會開賣2小時搶空

SCFI本周上漲14.77%創今年最大漲幅　地中海線漲逾三成

TVBS民調／賴蕭配政見會後掉到33%　侯康配緊追差1個百分點　

23歲妹肚子一天天隆起...激似懷雙胞胎孕婦！醫驚見「21公斤腫瘤」

超紓壓！耳朵上長滿陳年粟粒腫　輕輕一擠「黃色玉米粒」瞬間噴出

生活熱門新聞

今天冬至！　「6禁忌」犯了小心衰整年

「2016霸王寒流」冷到忘不了　爆有感：此生第一次

慾火焚身！他曝姊姊拿「鋼鐵香蕉」DIY出事了

護理師女神凸2點逛IKEA！隨手一拉內褲露出

冬至寒流發威！清晨6.7℃「19縣市極寒冷」

不是湯圓！　今天冬至「吃1物」可開運

網傳「輔大女約砲5閨蜜男友」！校方譴責：無中生有、轉傳違法

妹子抓哥吉拉結帳！感應扣款「霸氣叫了」

「男主管+2女」出差睡2周　全場綠了：好噁心

路邊驚見「42萬支票」！內行揭恐怖真相

冬至要來了！3生肖財運旺炸　買彩券「中獎機率」暴增

即／太平山清晨積雪約1公分　夢幻美景遊客嗨了

寒流今晨爆發！明天全台甩雨　下波冷空氣周日殺到

寒流還沒結束！　鄭明典提醒1地區今晚更低溫

更多熱門

相關新聞

日本延岡市蒞府拜會黃偉哲促進雙方教育交流

日本延岡市蒞府拜會黃偉哲促進雙方教育交流

日本宮崎縣延岡市小泉智明副市長，21日率團蒞府拜黃偉哲市長，雙方就兩市產業、教育等交流進行討論，新聞及國際關係處長蘇恩恩、經濟發展局長林榮川也出席與會討論。

中央一般性教育補助款考核台南連3年全國第一

中央一般性教育補助款考核台南連3年全國第一

搭高鐵「遇到佔位瞎妹」老先生超無助　她怒開嗆！

搭高鐵「遇到佔位瞎妹」老先生超無助　她怒開嗆！

教育金驢獎台南教長守護教育、學子願意承擔

教育金驢獎台南教長守護教育、學子願意承擔

教宗方濟各批准「祝福同性伴侶」！

教宗方濟各批准「祝福同性伴侶」！

關鍵字：

天主教梵蒂岡教廷文化教育部輔仁大學藍易振大學教育

讀者迴響

熱門新聞

「輔大女約砲5閨蜜男友」瘋傳　真相曝光

快訊／《玩命關頭》馮迪索被告性侵

沒穿內衣北車發麵包 被起底是34萬靈學女神

今天冬至！　「6禁忌」犯了小心衰整年

「2016霸王寒流」冷到忘不了　爆有感：此生第一次

馮迪索浴室性侵完事問：手機在哪？女助理忍13年揭內幕

太平山21日深夜下雪了　-6°C雪白美景遊客驚喜

19歲男拒赴柬做不法遭虐死　8惡煞牢中過年

周杰倫深夜突拋「超大驚喜」！ 粉全暴動嗨喊：最好的聖誕禮

軍人猝死　住家前「碰一聲」倒地亡

慾火焚身！他曝姊姊拿「鋼鐵香蕉」DIY出事了

護理師女神凸2點逛IKEA！隨手一拉內褲露出

iPhone一折特賣中午開搶！ 果粉不畏寒冬排隊搶便宜

即／理科太太遭起訴！蒐集老公病史　涉違反個資法　

硬漢演員拒跳《科目三》全場歡呼

更多

最夯影音

更多
用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開

用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開
24歲香港正妹來台當車手　IG曝行蹤...三峽老街被逮

24歲香港正妹來台當車手　IG曝行蹤...三峽老街被逮

「拿多少薪水就做多少事」　男曝用離職心態工作會更好

「拿多少薪水就做多少事」　男曝用離職心態工作會更好

吳宗憲合體張蘭提大S：妳女兒（？）　喊話汪小菲去台北「我全罩住了」

吳宗憲合體張蘭提大S：妳女兒（？）　喊話汪小菲去台北「我全罩住了」

創意運動！瓶蓋當棒球　不同握法投出多變球路

創意運動！瓶蓋當棒球　不同握法投出多變球路

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

萬老師郭昱晴要闖政壇了

萬老師郭昱晴要闖政壇了

《麻辣鮮師》恰北北萬老師來了！萬老師郭昱晴是2024民進黨不分區立委候選人名單的亮點之一

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面