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全教總宣布教育金驢獎得主　台南教長：守護教育、學子願意承擔

▲台南市教育局長鄭新輝回應表示，守護教育現場、讓孩子受到更好的照顧是他的責任，如果因此被說成是最驢的局長，他也願意承擔。（圖／記者林東良翻攝）

▲台南市教育局長鄭新輝回應表示，守護教育現場、讓孩子受到更好的照顧是他的責任，如果因此被說成是最驢的局長，他也願意承擔。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

全教總19日宣布2023年的「教育金驢獎」得主，各為台南市教育局長鄭新輝、反向推校務評鑑的彰化縣政府，以及干預教育的惡質民代，台南市教育局長鄭新輝回應表示，守護教育現場、讓孩子受到更好的照顧是他的責任，如果因此被說成是最驢的局長，他也願意承擔。

針對全教總的指教，台南市教育局鄭新輝局長表示：「守護教育現場、讓孩子受到更好的照顧是我的責任，如果因此被說成是最驢的局長，我也願意承擔」。鄭新輝說，2023年台南市教育局年終記者會，以「教育，沒有局外人」為主題，因為深信，只有大家共同協力才能創造更好的教育品質。

鄭新輝局長表示，從事教育工作數十年，無論是擔任老師或行政工作，一直以來皆以學生為中心、以學習為焦點，並努力與校長、老師、家長等教育團隊，協力照顧好每一位學生。

鄭新輝局長說，扎根學生基本學科能力是許多家長的共同期待，有鑑於台南市有部分學校班級學生學習落差嚴重，由國小延伸到國中，導致有學校在5科國中教育會考中，竟然全校5科待加強比例皆超過一半，甚至將近9成待加強，且連續多年，因此才在校長會議中進行專題報告時呈現讓校長看，但並未對外公布，只希望這些嚴重落後的學校能誠實面對學生學習表現的事實，和老師們一起努力改善學生的學習表現。

鄭新輝局長指出，學生學習落差會隨著年級而拉大，如果老師未能在課堂中提供不同程度學生適性化的教學，某些學生在課堂中都只能望著天花板陪人家讀書，並不公平；如果這些學生在課中沒學好，課後補救永遠補不完。因此，自2020年起才開始推動國英數三科課中差異化適性教學，核心理念是希望「讓每個孩子在每一堂課都有學習」；推動過程強調以「學生學習為焦點，系統性與策略性的漸進推動」，也規畫輔導團專家教師入校陪伴，協助老師針對班級學生落差狀況，找出可行的差異化適性教學模式，實施以來同仁的回饋發現，原本沒有學習的學生在課堂中專注學習的人數普遍提高，參與推動的教師也有許多正向回饋。

鄭新輝局長說，針對開學後學生全部到校學習，登革熱防疫專家不斷提醒，各校一定要落實病媒蚊孳清工作，否則若造成防疫破口產生群聚感染，後果將非常嚴重。有鑑於有學校在防疫期間，仍陸續被查獲校內有病媒蚊孳生源，因此才行文提醒各校要特別留意，切莫造成校內群聚，但卻被錯誤解讀為教師染疫會被處分，為此市府還特別透過記者會公開澄清，也重新行文各校，教師染疫不僅不會被處分，而且還給予請假課務排代。

鄭新輝局長強調，每項教育決策皆有其教育價值與選擇，凡事以學生為中心、對事不對人、持續傾聽溝通、滾動修正，是個人從事教育工作的態度，感謝教師團體的指教，期待一起努力為教育，讓每個孩子都能獲得妥善的照顧。

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